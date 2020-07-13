白宮顧問納瓦羅等待特朗普對微信和抖音下禁令

美國白宮貿易顧問納瓦羅接受福克斯新聞採訪時表示，他等着特朗普總統對中國應用抖音和微信採取強硬行動。

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納瓦羅認為，這兩家中國應用軟件竊取美國知識產權，把所有獲取的信息都寄到中國的服務器，直接寄到中國軍隊、中共，以及官方機構的手中。

抖音應用屬於中國字節跳動公司，在美國和其它西方國家非常流行，成為中國以外排名第一的中國社交媒體平台。今年頭三個月，抖音下載量多達3.15億次。在全球擁有幾十億用戶；微信則是中國最主要的社交網絡軟件，類似臉書，用戶在一億人以上。

納瓦羅對福克斯新聞補充說：“我認為總統對這兩個軟件已經準備採取行動了”。納瓦羅同時指控抖音的美國總裁凱文·梅耶爾不過是人家手中的“玩偶”。

特朗普總統7月7號對美國媒體表示，正在研究禁止使用抖音軟件的可能性。

星期五，美國亞馬遜集團出於“安全風險”考慮，在發給員工的備忘錄中要求在10日之前從手機上刪除視頻共享應用程序抖音國際版。幾小時後，亞馬遜卻收回禁令，稱是誤發。

但納瓦羅表示，“他們先是要求宣布撤銷，然後又退步了，足見中共權力對美國企業的影響力有多大，這個問題很嚴重”。

美國富國銀行也要求所有員工從手機上刪除抖音軟件。另外，美國民主黨總統競選團隊也被警告當心這類軟件。

抖音一直否認與中國當局分享信息，並表示絕不會接受北京的要求。抖音國際版一位發言人日前表示，“從未向中國政府提供其用戶的信息，假如中國政府提出這樣的要求，抖音也不會答應。