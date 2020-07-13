美國制裁陳全國 向中港高官發出什麼信號

美國7月9日就四名中國官員涉及踐踏新疆人權進行制裁，制裁名單中，政治局委員陳全國赫然在列。這是特朗普政府首次把制裁的級別提高至中共政治局委員。特朗普政府去年10月曾下令制裁一批新疆官員，但級別較低。

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對陳全國等新疆四名官員的制裁包括凍結海外資產，禁止親屬入境美國，看起來似乎相當有限，四位新疆官員不一定在海外擁有巨額財產，本人和子女去不成美國也許作罷，但是，一些觀察家指出，美國此舉意義重大，就是涉及人權問題，不管你地位多高，都可能遭到制裁；直接關聯的個人被制裁，家人也受牽連；相關機構也擺脫不了責任。

據分析，美國制裁陳全國等四名涉疆官員只是發出一個信號，下一步可能面臨美國制裁的就是涉港官員，包括香港特區官員以及北京派駐香港的官員，以及北京主管香港事務的最高級別的官員。

美國國會已經通過了『香港自治法』，裡面規定了對違反國際承諾，破壞香港高度自治、違反人權的涉港官員進行凍結海外資產等制裁內容，還包括制裁向這些官員提供資金服務的公司和銀行。此法現在已經眾議院和參議院通過，只等美國總統特朗普簽署，即使特朗普不簽署這一法律也將在十天內自動生效。

北京被指強行推出港版國安法，違背一國兩制的國際承諾，在侵蝕香港高度自治的道路上越走越遠，實施港版國安法，為美國依據『香港自治法』制裁中港官員，以及相關機構提供了充足的根據。

香港民主派剛剛舉行的初選非常成功，61萬人投票，大大超過組織者預期，顯出港人民心所向。香港民主派的目標是在九月份的立法會選舉中拿下過半席位，目前看來，他們的目標實現的可能性很大。民主派初選前，港府已放出風聲，指這次初選可能會違反不久前出台的港版國安法，似為日後干預埋下伏筆。據分析，北京當局很難容忍香港民主派在立法會過半，為此，他們可能援引港版國安法審查民主派候選人資格，硬性去掉一些民主派參選人資格，特別是聲望很高的參選人。如果他們做了，可能會美國提供了另外一個制裁中港高官的機會。

美國如果制裁中港官員，除了中聯辦，港澳辦，特區政府，最高級別的官員可能還會涉及主管香港事務的中共政治局常委韓正，美國國會議員此前已經提出對主管香港事務的中共最高官員韓正進行制裁。

美國共和黨議員六月初提出的一份關於美國國家安全戰略報告中，提議依據美國『全球馬格尼茨基人權問責法』對中國涉港涉疆的最高官員韓正和汪洋予以制裁，還提議制裁涉港事務的其他中共高官包括港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧，新疆黨委書記陳全國，西藏書記吳英傑以及中國公安部長趙克志。