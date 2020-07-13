美E-8C指揮機今飛近廣東沿岸偵察

美軍一架專門監視地面的空中戰鬥管理及指揮管制的E-8C“聯合之星”指揮機，今日中午經台灣南部的巴士海峽，飛近廣東沿岸，距離中國領海僅125公里。

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據蘋果日報今天報道稱，中美角力，美軍E-8C指揮機今飛近廣東沿岸偵察。據追蹤美國軍機動態Twitter“Callsign: CANUK78”與北京大學海洋研究院的“南海戰略態勢感知計畫（SCS）”同時公布E-8C指揮機現身的消息，這是昨日美軍偵測彈道導彈軌跡RC-135S偵察機，在台灣周遭空域現身後，再度有美軍特種機出現在台灣空域外圍。

據台灣國防部調，一直監控台灣周邊海、空域狀況，充分掌握，並作出適當應對。

蘋果日報稱據資料顯示，E-8C是由配備格魯曼（Northrop Grumman）生產的“聯合監視目標攻擊雷達系統”（Joint Surveillance Target Attack Radar System），英文縮寫為Joint STARS，因而又名E-8C“聯合之星”。E-8C是美國空軍一種集機載地面監視、戰鬥管理、指揮及控制功能於一身的飛機，它可以跟蹤地面車輛及部分飛機、收集圖像、向地面和空中的指揮人員傳遞戰術圖像。