蝗蟲大軍傳自老撾包抄入侵雲南

雲南普洱市早於9日發出公告，指接近中寮邊境的江城縣出現大規模蝗蟲侵襲，受影響農地逾11萬公畝，並有向周邊地區蔓延之勢。當局正採取措施防止擴散。

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據上報稍早報道稱，無人機也趕不走，老撾蝗蟲入侵中國雲南，11萬畝農地遭破壞。消息說，中國雲南邊境出現了來自老撾的黃脊竹蝗。

報道引述《新華網》消息，雲南中寮邊境出現區域性蝗災，並指侵襲的蝗蟲學名為黃脊竹蝗，俗稱竹蝗。而《人民網》指，自6月28日起，江城縣與老撾接壤的邊界沿線發現黃脊竹蝗入侵災害，包括寧洱縣、墨江縣、西雙版納勐臘縣局部區域也發生危害。而《央視》更指出，7月至9月有機會爆發大規模蝗災。

據該報道根據《百度百科》資料顯示，黃脊竹蝗身呈鮮綠色，腳部有黃黑梅花間紋。當蝗災出現時，竹蝗可將所有竹葉吃光，竹林事後如同火燒，而竹子事後會出現纖維腐敗情況繼而枯死，出產的竹筍將會減少，最後竹林逐漸衰敗，可見殺傷力強大。

普洱市林業局和草原局人員已派出無人機，在空中噴灑化學劑，以生物防治及地面噴霧方式處理，又派出技術專家趕赴現場指導防控工作，阻止蝗蟲進一步擴散。截至8日為止，普洱市監測入侵的黃脊竹蝗蟲群活動區域達9萬8872.3畝，防治面積已達3萬4416畝，總計出動502架次的無人機進行相關作業。