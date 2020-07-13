香港人紛欲移民又移居 最心儀英國

根據美聯移民顧問周一發表的一項調查顯示，英國近日公布有意放寬“英國國民（海外）護照”（BNO）持有人入境及在英國居留的權利後，英國大比數拋離其他國家，成為港人最心儀的移民地點。

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據路透社今天報道稱，根據一項調查，英國成港人最心儀移民地，因當地宣布將放寬BNO持有人權利。美聯移民顧問聯同美聯環球聯合進行網上調查，成功收回近300份問卷。調查發現，56%受訪者持有BNO，當中約56%表示，在英國公布最新BNO持有人安排後，其移民意欲有所增長。

在持有BNO又有移民意欲的受訪者當中，逾七成心儀英國為移民地點，且訪者普遍傾向“移民又移居”。此外，有約三成屬意上周表示將延長港人簽證至五年的澳洲，以及地理位置較近香港的亞洲國家。傾向移民加拿大及美國的受訪者則分別占約兩成及一成。反映放寬BNO安排後，英國大比數拋離其他國家，成為港人最心儀的移民地點。

據美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷指出，有關BNO的新政策落實需時，對於希望周詳部署、不欲即時離港的人士而言，政策風險較低的愛爾蘭會是另一理想選擇。

至於移民部署方面，逾半(54%)受訪者表示，將於三年至10年內離港移居海外；欲於一年至三年內移民的港人約佔三成；而打算即時離開、於一年內及10年或之後移民的市民則占最少，分別只佔個位數的百份比。

除了移居外國，不少港人亦有意於海外置業。調查數據顯示，近八成受訪者表示有興趣於海外置業，但只有約11%已經入市。在有意在外國置業的人士之中，置業預算普遍為300萬至500萬港元，約佔38%；其次為約100萬至300萬港元，約佔三成。

據路透社說，BNO為英國在香港回歸前簽發予合資格港人的旅遊證件，持有人並不具備英國公民身份。在中國實施香港國安法後，英國表示將對持有BNO身份的香港人提供“訂製”的移民途徑；BNO持有人將獲得五年的居留許可，然後可以申請定居身份(settled status)，然後再在12個月後申請成為公民。此外，澳大利亞總理莫里森上周宣布多項措施，以幫助香港居民移居澳洲，包括延長簽證期限至五年。