三峽大壩水情監控傳昨晚停擺6小時

據台媒稱，中國長江流域持續遭逢暴雨侵襲，洪水逐漸往下游推進，長江三峽大壩水情監控資訊13日晚間突然停擺，至今（14日）清晨2時許恢復正常，停擺時間長達6小時，隨着鄱陽湖水位不斷上升，下游的南京水位也創下史上第3高。

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據自由時報今天稍早報道稱，三峽大壩水情監控停擺6小時，長江中下游、南京危險了。消息稱中國長江三峽大壩持續出水，洪水往中、下游衝去，沿岸城市均發布預警。中國三峽水庫入水量資訊13日晚間不明原因一度斷訊數小時。

據該報道，中國官方“長江水文網”每小時至少更新1次，即時公告長江流域14個水情監測站的出、入水量與最新水位，13日晚間8時，長江三峽大壩當時的入水量為每秒3.4萬立方公尺，出水量為每秒1.88萬立發公尺，不料之後入水量資訊卻突然停擺，至今（14日）凌晨2時許，三峽水庫水情監測資訊才恢復正常，停擺時間長達6小時。

自由時報引述中國官媒《央視》、《新華社》消息，長江流域多個省分已經發布紅色洪水預警，鄱陽湖持續淹水，江西目前防汛1級響應尚未解除，仍維持戰時狀態；《人民日報》指出，中國應急管理部預計長江中下游、鄱陽湖、洞庭湖、太湖，在未來3天恐繼續遭逢強對流天氣，發生暴雨與洪水的機率很大。

報道根據《揚子晚報》消息指，長江下游的南京市水位全面超越警戒水位，已經創下歷史第3高，達到10.1公尺，最高紀錄為1954年創下的10.22公尺紀錄，大通水測站的流量更達到每秒8.46萬立方公尺，流量排名為歷史第2，僅次於1954年的每秒9.26萬立方公尺，南京市防汛形勢相當嚴峻，《現代快報》影片顯示，目前河邊風景區的濕地公園、步道、景觀台已逐漸被淹沒。