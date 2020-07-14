中國上月外貿報告增長 對東南亞增幅大 對美貿易續降

中國海關總署今天14日公布，6月以人民幣計價出口同比增長4.3%，連續三個月實現正增長；進口增長6.2%。上半年中國出口7.71萬億元，下降3%；進口6.53萬億元，下降3.3%。路透據此測算，中國上半年貿易順差為1.18萬億元。上半年中國對美國進出口1.64萬億元，下降6.6%。

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據路透社今天報道說，中國海關指中國6月以人民幣計價進出口分別同比增6.2%和4.3%，上半年均降。中國海關總署周二公布，6月以人民幣計價出口同比增長4.3%，連續三個月實現正增長；進口增長6.2%。海關今日在國新辦發布會提供的新聞稿並顯示，上半年中國出口7.71萬億元，下降3%；進口6.53萬億元，下降3.3%。路透據此測算，中國上半年貿易順差為1.18萬億元。

根據海關數據，上半年中國對美國出口下降8.1%，自美國進口下降1.5%，貿易順差減少10.8%；今年上半年，中美貿易總值1.64萬億元人民幣，同比下降6.6%；對美出口1.25萬億元，自美進口3,956.2億元，貿易順差8,517.4億元。

據美國農業部表示，民間出口商報告銷售了20.2萬噸玉米和12.6萬噸大豆，將於從9月1日開始的2020/21銷售年度付運。在另一份報告中，美國農業部表示，截至6月25日當周，美國出口商向中國付運了21,639噸豬肉，為4月底以來最大的單周銷售規模。

不過在另一面，是中國對東盟進出口延續增長態勢，東盟成為中國第一大貿易夥伴。上半年，中國對東盟進出口2.09萬億元，增長5.6%，佔中國外貿總值的14.7%；對歐盟進出口1.99萬億元，下降1.8%；此外，中國對“一帶一路”沿線國家進出口4.2萬億元，微降0.9%，降幅比整體低2.3個百分點。