中聯辦嚴厲譴責香港反對派立法會初選 指“是對現行選舉制度的嚴重挑釁”

香港7月11-12日舉行有超過58萬人參與的民主派立法會選舉初選。路透社報道，中央人民政府駐香港聯絡辦公室13日深夜發稿，嚴厲譴責反對派政團執意開展非法“初選”，並指有關行為意欲“攬炒”香港，已涉嫌觸犯香港國安法及本地選舉法律。

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中聯辦發言人表示，反對派少數團體和頭面人物，在外部勢力的支持下舉行這次所謂“初選”，是對現行選舉制度的嚴重挑釁，是對立法會選舉公平公正的嚴重破壞，是對其他擬參選人合法權利和正當利益的嚴重損害。

發言人稱，“協調反對派參選立法會的目標就是要控制立法會、否決財政預算案、癱瘓特區政府、全面‘攬炒’香港、顛覆國家政權，已經涉嫌觸犯香港國安法第22條以及香港本地選舉法律”。

特首林鄭月娥13日晚在公布進一步收緊防疫措施記者會上亦表示，政府不同部門已收到大量有關投訴，而當局將會進行調查，若發現有足夠證據將會採取行動。

林正月娥表示，“假如這所謂‘初選’的目的是達到他們所指‘35+’的選舉結果，以對抗政府所有政策倡議，則可能會構成港區國安法中顛覆政權的罪行。”

但林鄭月娥補充，她並不是說相關行為已經違反國安法，但必須提出警告。