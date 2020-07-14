傳特朗普欲簽嚴審中國公司美國上市文件

美國國務院一名資深官員表示，特朗普政府計畫很快取消美國和中國審計當局之間的2013年協議，此舉可能預示着對在美國上市的中國企業進行更廣泛的壓制，因其迴避了美國的披露規則。中國諸多大公司均在美國上市。

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據路透社消息，特朗普政府將很快取消支持中國赴美上市的審計協議。

該協議建立了一個美國審計監督機構在針對中國審計員的執法案件中尋求文件的程序，由於這是美國在努力獲取受到嚴密控制的中國金融信息方面取得突破，並賦予了中國監管機構的合法性，因此最初該協議很受歡迎。但監管機構公眾公司會計監督委員會(PCAOB)長久以來抱怨中國未能批准請求，這意味着無法洞悉在美上市中國企業的審計情況。

消息稱，美國負責經濟增長、能源和環境的副部長Keith Krach表示，缺乏透明度促使政府官員為儘快退出該協議舖路，這表明PCAOB將放棄從中國獲取信息的努力。

據美國負責經濟增長、能源和環境的副部長Keith Krach表示，“很快就會採取行動，”Krach周一在電子郵件回復中稱，“這是一個國家安全問題，因為我們不能繼續承受將美國股東置於風險之中，讓美國企業處於不利的地位，任由我們的金融市場傑出的黃金標準遭受侵蝕。”

另一位政府官員稱正在考慮終止備忘錄，並稱白宮參與了討論。路透社說，白宮未予置評，中國駐美國大使館和PCAOB未立即回復置評請求。

據該報道，尚不清楚美國政府何時或如何取消協議，這需要提前30日通知對方，協議的終止將不會直接威脅到在美國交易所上市的中國公司。中國在美國上市的公司包括阿里巴巴和百度等大型企業。