北京疫情區西紅門爆騷亂警民衝突

北京疫情激化社會矛盾，北京疫情區，大興西紅門鎮，近幾天因當局證收出入證費用，引爆社會騷亂，警民發生打鬥衝突。有關視頻在社交網流傳，但沒有看到官媒報道。西紅門鎮靠近北京新發地市場。

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北京大興西紅門鎮從疫情高風險區降為中風險區之後，當局決定更換居民出入證，每張30元，引發居民不滿。

據網民貼出的西紅門鎮第一村的告示，由於從高風險區降為中風險區，當局要求居民在7月10日到13日，更換出入證，每人需繳納30塊錢，如有遺失，補辦需繳100元。無證居民將無法回家或外出。

這個措施引發當地住戶上街抗議，他們認為進出卡收費是當局巧取豪奪的買路錢。還有網民抱怨說，其實，有病的人只需交錢就可以暢行無阻。因此，大批民眾開始湧向驗證的哨卡帳篷，並在擁擠中與警方發生衝突。

7月13日流傳的視頻顯示，大量的青壯年抗議者擠滿西紅門鎮的一條街道，他們試圖衝破檢查哨卡，街頭還有人不斷高喊：“進門費30塊，進門費30塊”。另有視頻顯示，警察與民眾發生衝突扭打。示威人群中有人喊，“打人了”，“打人的出來”。也有一名警員倒地，和一人被幾名警員按在地上的現場視頻畫面。

北京西紅門鎮位於大興北部，較靠近疫情中心豐台新發地市場。六月份，這裡被列為高風險區，然後在7月轉為中等風險區。

到目前為止，本台沒有從中國官媒看到有關北京西紅門鎮爆發社會騷亂到報道。