日本《防衛白皮書》在新冠與釣魚島問題上警惕中國

日本防衛相河野太郎在14日的內閣會議上報告了2020年版《防衛白皮書》。新版《防衛白皮書》在新冠問題和釣魚島問題上高度警惕中國的動向。

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《防衛白皮書》談及新型冠狀病毒疫情在世界流行對於軍事的影響，在談及中國的動向時指出：“中國正在做包括散布虛假消息在內的種種宣傳工作”，“使得以形成對自身有利的國際秩序為目標的國家之間的競爭更加突出”。

在談到釣魚島問題時，《防衛白皮書》強調，中方“在執拗地繼續試圖改變現狀”。

《防衛白皮書》認為：中國海警船所屬的的中國海警局，在組織方面得到海軍的支援，正在強化與軍隊的合作。

《防衛白皮書》指出：海警在2018年開始歸屬中央軍委統一領導下的武警，“可以從組織和人事方面看到海警和軍隊的結合得到強化。”《防衛白皮書》還指出：中國海警擁有兩艘世界最大級的1萬噸以上的巡邏艦，並裝備與海軍軍艦同等水平的76毫米大炮，並與軍隊共同訓練，目的是切實強化與軍隊共同作戰的能力。

在談到朝鮮問題時，《防衛白皮書》指出：朝鮮去年5月以來發射的三種使用固體燃料的新型短程彈道導彈，具有低空飛行的特點，其目的是“突破導彈防禦網”，使早期掌握其發射徵兆正在變得困難，導彈攻擊等變得更加複雜，成為迎擊態勢的“新課題”。