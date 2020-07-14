本土派初選報捷中聯辦港府恫嚇或將動用國安法法辦

民主派初選結果，新界西的現任立法會議員朱凱迪得票接近5萬，成為票王。圖為朱在立法會一次衝突中，被數名保安人員按在地上。（網絡截圖）

民主派周六周日的初選結果在13日陸續出籠，在北京高壓政策下，本土派年輕一輩擡頭，老牌民主派多人失利，包括民主黨現任立法會議員黃碧雲以及早前被DQ的立法會議員“長毛”梁國雄等恐怕不能競選。就算是過去人氣鼎盛的民主黨立法會超級區議會界別的塗謹申，以及該黨主席胡志偉，也只是僅僅以“包尾”位置出線。

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對於民主派初選獲得奇蹟般的61萬人投票，特首林鄭月娥以剛實施的國安法恐嚇這次初選，指初選違反選舉公平、違反最多50人的限聚令、違反隱私保障，不同部門需要進行調查，如果有足夠證據將會執法。如果所謂初選是為阻攔香港政府施政，可能會違反港版國安法顛覆政權的罪行。

中聯辦發言人亦緊跟港府之後抨擊初選，發言人嚴厲譴責泛民政團罔顧有關法律和特區政府警告，執意開展非法“初選”，中聯辦堅定支持特區政府深入調查、依法查處。

發言人又指，“反對派少數團體和頭面人物，在外部勢力的支持下，處心積慮，策動謀畫，舉行這次所謂初選，是對現行選舉制度的嚴重挑釁，是對立法會選舉公平公正的嚴重破壞，是對其他擬參選人合法權利和正當利益的嚴重損害”。

有學者認為這次選舉的結果，決定在兩個因素，一是北京對港政策嚴厲打壓，迫使溫和派空間大幅收窄，二是中間派選民參與這次初選者不多。

由李柱銘等人創辦的民主黨，值得慶幸是現任超級區議會議席的另一人鄺俊宇，則成為本次初選的票王，在有61萬人投票下，一共贏得接近26萬票。超級區議會議員一共在立法會有5個議席，由全港選民跨區選出，其他直選議員只能由指定參選的選區選出。現屆超區議員5人中其中3人屬民主派，除鄺俊宇和塗謹申之外，還有街工組織的梁耀忠，但梁已宣布退出競選。

至於其他各直選區的初選結果顯示，被北京點名“反中亂港”、“勾結外國勢力”的黃之鋒，贏得超過3萬票，將肯定奪得九龍東的競選資格，民主黨的許志峯在香港島區贏2.7萬餘票、曾被兇徒鐵錘襲擊的民間人權陣線召集人（民陣）岑子傑在九龍西贏了2.4萬餘票，而各區初選榮膺票王者，非新界西的朱凱迪莫屬了，他贏取4.8萬多票。上屆立法會選舉，朱在同一區參選，贏得超過8萬票，贏得的票數是上屆各區之冠。

在2014年雨傘運動及去年的反修例運動中打出知名度的本土派及政治素人，紛紛在初選中取得漂亮的成績，包括參選超區議員的岑敖暉（124659票）以及本土派天水圍民生關注平台成員王百羽（70611票）。在直選區的初選中，也有不少本土派如屯門區議員張可森（34958票）、曾任職網媒立場新聞女記者何桂藍（26256票）、在中文大學就讀時創立本土派學生組織中大本土學社並曾籌辦多次民間集會的劉穎匡（26216票）、前學民思潮發言人黃子悅（22337票）、現已解散的香港眾志副主席袁嘉蔚（19629票）、大專學界國際事務代表團發言人張昆陽（16320票）等人。

現任立法會議員在這次初選中極可能幸保下屆9月份立法會選舉資格的，計有公民黨黨魁楊岳橋（24303票）以及同黨的譚文豪（22061票）、民主黨副主席尹兆堅（17828票）、人民力量主席陳志全（16566票）、公民黨郭家麒（12827票）、民主黨主席胡志偉（9432票）以及同黨的毛孟靜（8801票）等人。

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽告訴明報，在反修例運動中有突出紀錄的人都獲高票，不論政黨，如民主黨鄺俊宇和許智峯都高票，也包括民間集會團隊發言人劉穎匡、“立場姐姐”何桂藍。

馬嶽分析，今次初選中間選民較少，但到正式選舉時會多很多“和理非”、中產選民，光譜會較闊，看地區工作，舉例塗謹申、胡志偉等得票或會較初選佳。