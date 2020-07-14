清華大學充幫兇? 驚以道德敗壞開除許章潤

北京清華大學法學教授許章潤本月初遭警方帶走，12日平安獲釋返家。中央社今天指許章潤接受香港電台訪問時表示，已被校方以“道德敗壞”為由，革除教職和開除公職。他說不會追究校方，對未來也暫無打算。

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據中央社今天報道，許章潤遭北京清大以“道德敗壞”為由革職。北京清華大學法學教授許章潤本月初遭警方帶走，12日平安獲釋返家。香港電台今天報導，近年多次公開批評北京當局的許章潤先前被控在四川嫖娼，6日遭警方從北京寓所帶走。他12日獲釋後接受港台查詢時表示，北京清華大學以“道德敗壞”為由，對他作出處分。

許章潤表示，不會追究校方有關決定，會承受、領受一切懲罰，對將來也未有任何打算。

該報道稱，58歲的許章潤在2018年發表文章，批評中共總書記習近平取消國家主席任期制度後，被清華大學暫停教學和學術工作。他今年5月又發文批評中國官場在2019冠狀病毒疾病疫情下瞞報和推諉責任，呼籲改革制度。

中央社說，英國廣播公司中文網先前曾引述許章潤的友人指出，逮捕事件可能和許章潤6月底在美國出版“戊戌六章 ”一書有關，這本書收集了許章潤過去3年發表的10篇文章，其中質疑了中共政權的合法性。