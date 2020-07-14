澳前總理罕作獻策 改孟晚舟民事案繳巨款走人 加2人遂可交換出監

中國通訊設備巨頭華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的引渡案曠日持久，加劇中美關係緊張升溫，同時導致中加關係陷入低谷。目前是亞洲協會政策研究所主席的澳大利亞前總理陸克文（Kevin Rudd）認為，若要打破僵局，美方應考慮把孟晚舟案改成民事案件處理，或以一筆巨額罰款收場，有助兩加拿大人獲釋。有評論指陸克文此計不知更為誰獻，北京從來宣稱逮捕兩名加拿大人與孟晚舟案無關。加拿大當局以司法獨立拒絕做交易。

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據香港經濟日報今天報道說，中美角力孟晚舟案曠日持久，澳洲前總理獻計突破僵局。

華為孟晚舟2018年12月於加拿大過境期間，加拿大警方應美方要求將其拘捕。其後，兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）及邁克爾（Michael Spavor），被指涉嫌從事危害中國國家安全活動，先後在中國被拘押。

據澳大利亞前總理陸克文認為，美方應考慮把孟晚舟案視作民事案件處理，或能打破僵局。據加媒報道，陸克文接受媒體訪問時表示，加拿大政府採取任何行動，都不可能使中國釋放因報復孟晚舟案而被拘留的兩名加拿大人。但他建議，如果美國將孟晚舟案從刑事案件轉為民事案件，可能會有幫助。

據陸克文表示，行動由美國司法當局承責，如果美國繼續將其視為刑事案件，加拿大的引渡程序就會繼續進行。明智的做法是美國把此案視作民事案件而非刑事案件，“我相信美國過去應該做過類似的事”，如果案件作為民事問題解決，最終或以一筆巨額罰款收場。

據該報道，上月，中國外交部發言人趙立堅引述康明凱妻子接受採訪時稱，加拿大司法部長有權在任何時刻終止孟晚舟的引渡程序，這樣做符合法治，“也有利於解決兩位加拿大公民的問題”。

該報說，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）回應，拒絕用華為孟晚舟交換兩名被中國拘禁加拿大人的提議，認為這麼做會立下壞先例，並傷害到加拿大的利益。他強調不能讓政治壓力或隨意逮捕加拿大公民，影響加拿大司法系統的運作。