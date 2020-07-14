美國準備終止與香港引渡條約辣招將陸續出籠

根據外交政策報道，在中國向香港實施國安法之後，由於香港司法將受到嚴重削弱，特朗普政府已準備好終止與香港的引渡條約。該雜誌引述前政府官員以及國會助手的消息指出，上述這項措施將在數周內宣布，而這只不過是美中兩國緊張關係升級下的最新措施。

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報道指，特朗普政府已經準備好新的招數與北京攤牌。國務卿蓬佩奧星期一宣布，美國將改變過去的南海立場，不會承認北京就若干南海島嶼的主權申訴。蓬在一項聲明中指出，中國“並無合法的理據在該區單方面加諸它的意願。北京對南海提出的‘九段線’既沒有連貫性，而又缺乏法理基礎”。

白宮和國務院對終止與香港的引渡條約的傳聞拒絕予以評論，但國會領袖卻支持有關的舉措。國會已經通過一項法案，制裁在香港執行國安法的官員，包括嚴打示威者的警察，以及跟被制裁的官員有業務往來的銀行和金融機構。

眾議院外交事務委員會資深共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）告訴外交政策：“中國共產黨已經拆掉它與香港兩者司法制度的防火牆，現在將香港的美國人進行引渡，已不再是安全的，到時被引渡者可能面臨大陸的兒戲審判。”

參議院外交關係委員會主席共和黨的萊塞（Jim Risch）說，實施終止引渡條約，符合美國政府重新對香港關係的全面評估，“中國共產黨加諸香港的國安法，猶如活生生抽走香港一度享有盛名的法治，這清楚顯示美國公民在引渡條約所面對的安全問題”。

澳洲和加拿大在國安法實施之後，早已終止與香港的引渡條約，這顯示對很多西方國家而言，香港一度受到國際尊敬的司法制度，早已成為歷史。