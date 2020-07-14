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肉身阻車撞破玻璃推倒質詢台藍綠立委激烈衝突陳菊資格審查流會

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2010年7月8日，台灣立法院民進黨與國民黨立委圍繞兩岸經濟合作架構協議討論時發生肢體衝突。
2010年7月8日，台灣立法院民進黨與國民黨立委圍繞兩岸經濟合作架構協議討論時發生肢體衝突。 REUTERS/Nicky Loh
作者： 台北特約記者 陳民峰
1 分鐘

台灣立法院原訂今天進行監察院長被提名人陳菊的資格審查，但國民黨反對蔡英文所提酬庸及貪腐的名單，今天動員立委，在立法院內外全面阻擋陳菊；隨後並佔領主席台，讓會議無法進行，數度與民進黨立委發生激烈肢體衝突，陳菊終於因為無法上台備詢，中午離開了立法院。

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今天凌晨起，國民黨立委兵分多路，守在立法院各出入口，只要有車輛要進入立法院，就肉身躺在車道上，加以阻擋。

當國民黨立委認為陳菊將從立法院青島東路側門進入時，陳菊已經在眾多民進黨立委護衛下，從鎮江街後門進到議場內，多位國民黨立委立即衝向議場後門，與民進黨立委發生第一波遭遇戰。

朝野立委幾十人相互推擠、拉扯，肢體衝突激烈，場面火爆，甚至連議場後門的玻璃都被撞破，國民黨立委費鴻泰右手遭玻璃嚴重畫傷，傷及韌帶，已送醫院展開七個小時的手術，民進黨也有立委受傷。

衝突過後，國民黨立委聚集到議場內，佔據主席台，推倒質詢台，誓言守住議場，不讓陳菊進場接受詢問。

上午十點左右，國民黨主席江啟臣率立法院黨團書記長蔣萬安、立委洪孟楷、賴士葆等人到立法院外，向聚集的群眾喊話。

江啟臣說，監委提名名單號稱超黨派，但九成都是綠營的人馬，雖註銷民進黨黨籍，還是民進黨。他說，民進黨打算先把監察院綠化，再把監察院東廠化。國民黨反對酬庸及貪腐的名單，拒絕監察院東廠化，絕對不接受監委提名。

他說，國民黨也拒絕球員兼裁判，過去陳菊擔任高雄市長，市府團隊被彈劾糾正，高雄氣爆案的捐款被亂用，這樣的人擔任監察院長，是要查案還是吃案？因此國民黨堅決反對。

另外國民黨也發布新聞稿表示，監察院曾通過對高雄市政府在731氣爆案不當作為的糾正案，顯示以陳菊為首的高雄市府，在氣爆善款運用中存在「自行挪用善款、浮編律師費、隱匿捐款信息」三大決策弊端。

高雄市議會731氣爆調查小組昨天已經向監察院遞交陳情書，要求約談高雄市政府官員，釐清陳菊在氣爆案及善後處理問題的角色與疏失。在爭議尚未釐清前，陳菊應自行退出監察院長提名，否則球員兼裁判，弊案就不用查了，巨額的氣爆善款挪去哪裡，也將永遠不得而知。監察院若成為包庇陳菊的天堂，將把台灣民主推向煉獄。

由於立法院無法召開資格審查會，陳菊在上午十一點多在警方保護下離開立法院。民進黨對外表示，雖然資格審查無法進行，但這個星期五仍將舉行同意權投票。

 

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