肉身阻車撞破玻璃推倒質詢台藍綠立委激烈衝突陳菊資格審查流會

台灣立法院原訂今天進行監察院長被提名人陳菊的資格審查，但國民黨反對蔡英文所提酬庸及貪腐的名單，今天動員立委，在立法院內外全面阻擋陳菊；隨後並佔領主席台，讓會議無法進行，數度與民進黨立委發生激烈肢體衝突，陳菊終於因為無法上台備詢，中午離開了立法院。

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今天凌晨起，國民黨立委兵分多路，守在立法院各出入口，只要有車輛要進入立法院，就肉身躺在車道上，加以阻擋。

當國民黨立委認為陳菊將從立法院青島東路側門進入時，陳菊已經在眾多民進黨立委護衛下，從鎮江街後門進到議場內，多位國民黨立委立即衝向議場後門，與民進黨立委發生第一波遭遇戰。

朝野立委幾十人相互推擠、拉扯，肢體衝突激烈，場面火爆，甚至連議場後門的玻璃都被撞破，國民黨立委費鴻泰右手遭玻璃嚴重畫傷，傷及韌帶，已送醫院展開七個小時的手術，民進黨也有立委受傷。

衝突過後，國民黨立委聚集到議場內，佔據主席台，推倒質詢台，誓言守住議場，不讓陳菊進場接受詢問。

上午十點左右，國民黨主席江啟臣率立法院黨團書記長蔣萬安、立委洪孟楷、賴士葆等人到立法院外，向聚集的群眾喊話。

江啟臣說，監委提名名單號稱超黨派，但九成都是綠營的人馬，雖註銷民進黨黨籍，還是民進黨。他說，民進黨打算先把監察院綠化，再把監察院東廠化。國民黨反對酬庸及貪腐的名單，拒絕監察院東廠化，絕對不接受監委提名。

他說，國民黨也拒絕球員兼裁判，過去陳菊擔任高雄市長，市府團隊被彈劾糾正，高雄氣爆案的捐款被亂用，這樣的人擔任監察院長，是要查案還是吃案？因此國民黨堅決反對。

另外國民黨也發布新聞稿表示，監察院曾通過對高雄市政府在731氣爆案不當作為的糾正案，顯示以陳菊為首的高雄市府，在氣爆善款運用中存在「自行挪用善款、浮編律師費、隱匿捐款信息」三大決策弊端。

高雄市議會731氣爆調查小組昨天已經向監察院遞交陳情書，要求約談高雄市政府官員，釐清陳菊在氣爆案及善後處理問題的角色與疏失。在爭議尚未釐清前，陳菊應自行退出監察院長提名，否則球員兼裁判，弊案就不用查了，巨額的氣爆善款挪去哪裡，也將永遠不得而知。監察院若成為包庇陳菊的天堂，將把台灣民主推向煉獄。

由於立法院無法召開資格審查會，陳菊在上午十一點多在警方保護下離開立法院。民進黨對外表示，雖然資格審查無法進行，但這個星期五仍將舉行同意權投票。