遭英國拒絕華為低調回應 譴責是美國罪責

英國政府今天宣布，基於安全考量禁止華為參與英國5G網絡建設。華為今晚表示遺憾，指英國政府這項決定，根源來自於美國的貿易政策，而非安全問題。此前中國強力威脅指如果英國排除華為，將受到懲罰與制裁。

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據中央社今天報道說，被英國拒絕，華為指：根源是美國政策非安全問題。

中央社綜合中國及香港媒體消息，華為晚間以發言人名義指出，對英國政府的決定表示失望，並對華為在英國的前途被“政治化”感到遺憾。華為提到，英國政府的決定，對英國所有手機用戶來說是壞消息，也將降低英國發展5G網絡的水平。至於對營運的影響，華為將針對禁令在英國生效後對業務的影響，進行詳細審視。

該報道引述外電消息，英國首相約翰遜（Boris Johnson）今天主持國家安全委員會（NSC）會議，討論華為問題，數位、文化、媒體暨體育大臣道登（Oliver Dowden）隨後在國會宣布，基於安全考量，自今年12月31日開始，禁止再向華為購買5G設備，而營運商需在2027年全部撤換已經安裝的華為設備。

美國被認為力促約翰遜，改變允許華為有限度參與英國5G網絡建設的決定，理由是華為恐構成國家安全風險。而英國這項重大決定將贏得華府稱許，但勢必會激怒北京，也意味英國與這家中國電信巨擘長達20年的夥伴關係即將告終。

中央社說，在各方為華為議題展開辯論的同時，中國對香港抗議活動的鎮壓和處理新冠肺炎疫情的方式，也引發質疑，破壞了倫敦和北京的關係。