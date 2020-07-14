防洪壞消息 中國長江流域未來3天強降雨

長江流域洪患未息，但中國氣象單位預測，當地今天到16日將出現強降雨，且雨量最大時段是今明兩天，是中國汛期以來第7輪強降雨，對水位大多高於警戒線的長江流域防洪，形成重大考驗。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道，中國長江流域16日前仍有強降雨，防洪重大考驗。該報道引述新京報形容，今年進入汛期後，中國的強降雨過程“一輪接着一輪”，降雨間歇期非常短，新一輪強降雨便馬上來臨。

長江流域除洞庭湖口至出海口的幹流水位全面高出警戒線外，流域內的湖泊及支流也不能倖免。除了已經釀成災情、位在中游的鄱陽湖外，連下游位在長三角的太湖，水位也超過了警戒線。至於同在下游的南京等地，長江幹流水位也淹沒了江邊許多設施。

長江流域水位大多高於警戒線。

然而，中國水利部官員13日警告，梅雨帶未來將向北移動，對久未遭到豪雨釀災的華北地區而言，將形成一大考驗。與多雨的南方相較，中國北方的防洪設施被認為更脆弱。而根據預測，17日至21日，主要降雨帶東段就將開始北移。

據該報道，中國中央氣象台今天除繼續發布豪雨藍色預警，並預測今天起至16日，長江流域將再進入強降雨過程，且降雨區與先前高度重疊。人民日報則指，中國應急管理部預測，長江中下游、鄱陽湖、洞庭湖、太湖，在未來3天恐繼續遭遇強對流天氣，發生豪雨與洪水的機率很大。

根據預測，四川東部、重慶、貴州北部、陜南、湖北、河南南部、安徽、江蘇南部、上海、浙江北部等地，部分地區累計雨量可達100至180毫米，最大更上看200至300毫米。據中央社說，受豪雨影響，中國諸如水庫及堤防的防洪能力備受考驗，不少農村及城市郊區即出現潰堤，其中更有石材難以取得以至於無法即時搶修的窘狀。然而，中國網絡一度傳出，長江三峽大壩水情監控資訊13日晚間突然停擺6小時，直到今天清晨2時後才恢復正常，一度引起中國網友揣測。