中國外交部副部長召見美國駐華大使

2020年7月15日，中國外交部副部長鄭澤光召見美國駐華大使布蘭斯塔德，就美國總統剛剛簽署所謂“香港自治法案”及有關行政令提出嚴正交涉。鄭澤光強調，為了維護自身正當利益，中方將對美方錯誤行徑做出必要反應，包括對美方相關實體和個人實施制裁。

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鄭澤光指出，美方法案及行政令惡意詆毀香港國家安全法，取消香港有關特別待遇，並威脅對中方實體和個人實施制裁。這是對中國內政的粗暴干涉，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。為了維護自身正當利益，中方將對美方錯誤行徑作出必要反應，包括對美方相關實體和個人實施制裁。

鄭澤光強調，香港是中國的特別行政區。中國全國人大常委會依據中國憲法、香港基本法和全國人大有關決定，制定香港國家安全法完全是中國內政，任何外國無權說三道四、橫加干涉。香港國家安全法針對的是分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全的行為和活動，保障的是廣大香港市民依法享有的各項權利和自由。該法的制定和實施有利於維護中國主權安全發展利益，有利於維護香港長期繁榮穩定，有利於確保“一國兩制”行穩致遠，得到包括廣大香港同胞在內的全體中國人民堅定擁護和支持，也得到國際社會廣泛歡迎。

鄭澤光指出，美方炮製的所謂“香港自治法案”及行政令，關心的絕不是香港人民的“民主”、“自由”，而是妄圖阻撓和遏制中國的發展，這一圖謀永遠不可能得逞。中方敦促美方糾正錯誤，不得實施所謂“香港自治法案”及行政令，停止以任何方式干涉中國內政。

鄭澤光指出，美方近日在涉及新疆、西藏、南海等問題上還採取了干涉中國內政、損害中方利益的惡劣行徑，進一步暴露出赤裸裸的霸權主義本質。對此，中方已經並將繼續採取反制措施，堅決維護自身核心利益。我要正告美方，美方任何強加給中方的霸凌和不公都會遭到中方堅決反擊，美方阻擋中國發展壯大的圖謀註定會失敗。我們奉勸美方立即改弦更張，停止對中方的誣衊和挑釁，不要在錯誤的道路上越走越遠。