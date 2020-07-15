中美貿易戰下 東盟成為中國最大貿易夥伴

7月14日，中國海關總署公布的2020年1～6月貿易統計數據顯示，在與所有國家和地區的貿易額當中，與東盟的貿易額首次升至第一。背景是在對美貿易摩擦的背景下，中國與東盟之間構建了機電產業等新的供應鏈。 在中國總貿易額中的佔比方面，東盟由2019年的14％上升到2020年1～6月的14.7％。歐盟由15.4％降至14％，美國由11.8％降至11.5％。

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據日本經濟新聞今天報道稱，東盟成為中國最大貿易夥伴。據統計，從1～6月進出口的總貿易額來看，東盟為2978億美元，同比增長2％，保持了正增長。中國此前最大的貿易夥伴歐盟為2841億美元，因英國脫歐，同比減少5％，排名被東盟超越。排在第3位的是美國，受外交關係緊張的影響，貿易額同比大幅減少10％。

據中國海關總署新聞發言人李魁文在7月14日的新聞發布會上指出：“作為全球電子製造產業鏈的一部分，我國與越南、馬來西亞、新加坡等東盟國家產業聯繫密切”。

該報道稱，半導體產業的動向具有象徵性。中國從東盟進口同比增長24％，向東盟出口同比增長29％（均以人民幣結算）。僅半導體就拉動中國對東盟貿易增長率提高了3.2個百分點。美國加強對華半導體交易限制，東盟有可能成為缺口。中國企業將生產基地轉移到東盟也推高了貿易額。因為從中國出口主要零部件，在東盟的工廠進行組裝的情況有很多。

據越南外國投資局介紹，中國大陸對越南的直接投資批准額在2019年為30億美元，在所有國家和地區中排在第3位。為了逃避美國的加征關稅，比上年驟增了75％。雖然2020年1～6月的投資額同比減少3成，但仍處於超過日本2倍的高水平。1～6月中國對越南貿易同比增長14％，在主要國家和地區中增長率最高。

東盟也處於中國“一帶一路”構想的沿線上。中國政府出於抗衡美國的目的，一直在促進與一帶一路沿線國家的貿易，1～6月沿線國家的貿易份額也得到提高。目前，東盟擴大對華貿易的有利環境將繼續保持。

據該報道指出，而中美兩國政府簽訂第一階段貿易協議到7月15日正好過去6個月。主要是中國增加美國農產品等的進口，但實際運作遲緩。按照協議，2020年中國貨物進口將比2017年增加639億美元。如果按計畫執行，1～6月對美進口額應該增至約1100億美元，但實際上只完成一半的564億美元。美國總統特朗普重視的大豆等農產品進口也沒怎麼增長。關於與中國簽訂第二階段貿易協議，特朗普7月10日表示“暫不考慮”。在中國與東盟的貿易存在感增強的背景下，特朗普或許會再次出台加征關稅等強硬政策。