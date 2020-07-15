北京對香港民主派初選定調升級 指控“黑暴”“攬炒”的變種

繼香港中聯辦和中國國務院港澳事務辦公室後，中國官媒新華社今天也發社評批評香港泛民主派日前舉行的初選，是公然挑釁“基本法”和“港區國安法”，是“黑暴”、“攬炒”的變種。據維基百科解釋，“攬炒”是與別人一起同歸於盡、連鍋端的意思。

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據中央社今天報道，中國官媒指：香港民主派初選是黑暴攬炒的變種。新華社今天刊出題為“對香港反對派非法‘初選’，圖謀奪權必須依法查處 ”的評論，指香港泛民的初選，是“明目張膽干預選舉”，嚴重破壞立法會選舉的公平公正，目的是要奪取立法會控制權，進而癱瘓特區政府，“是對香港基本法和香港國安法的公然挑釁”。

據新華社評論稱，香港選舉制度中從未有全民初選的程序，指這場選舉沒有任何法律基礎，形式、過程和結果也不被香港選舉法律所承認。評論還指，這次初選的幕後操盤者是想藉民主之名，行私相授受、“配票篩選”之實，“操弄所謂‘民意’來干預、操控選舉，侵犯其他參選人的合法權益、設置欺騙市民的騙局”。

評論稱，初選並非自發行為，而是有明確的政治目的，是“黑暴”、“攬炒”的變種。

評論指初選的協調人之一的香港大學法學院副教授戴耀廷，將初選定義為“奪權”的重要步驟，明目張膽指反對派在贏得立法會過半議席後，以全面否決港府的財政預算為手段，癱瘓港府運作，實現“真攬炒”，奪取香港特區的管治權。另外，評論稱戴耀廷是“反中亂港勢力的軍師”和“外部勢力在港的代言人”，妄想顛覆特區政權，上演港版“顏色革命”。同時，評論指“反中亂港勢力”一方面在街頭製造“黑暴”圖謀使香港“變天”，另一方面在體制內展開“攬炒”式奪權，最終目的是將香港變成“滲透顛覆國家的基地，一枚遏制國家發展的”棋子。指北京和港府對他們的“險惡用心”，不得不察。

中央社說，香港泛民主派7月11日至12日舉辦初選，以協調9月立法會選舉的參選人選，主辦單位稱，有超過61萬的港人投票。