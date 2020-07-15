印度深查中國手機應用 或為禁用升級鋪路

TikTok所有者字節跳動等中國企業，被印度要求回答有關遭到印度政府禁止的旗下手機應用的77個問題，包括他們是否進行內容審查、是否為外國政府工作或者遊說有影響力的人。印度資訊科技部給相關企業三周時間回答問卷，並表示還將採取具體內容未明的後續行動。中國則對該禁令提出批評。

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據路透社報道，印度要求被禁中國手機應用的所有者就內容管理和業務操作回答問卷。報道引述兩名消息人士稱，印度資訊科技部給相關企業三周時間回答問卷，並表示還將採取具體內容未明的後續行動。路透看到了這份問卷。

印度上個月禁止使用幾十款手機應用，之前印度與中國士兵在邊境地區發生衝突，造成20名印軍死亡。印度稱這些應用對“主權和領土完整”構成威脅。中國則對該禁令提出批評。

被禁用的59個應用被問到，他們是否在任何外國政府要求下編輯、推廣或壓制任何內容。這些應用包括TikTok和阿里巴巴旗下的UC瀏覽器。

據該報道，手機應用禁令打亂了字節跳動在印度的發展計畫。TikTok視頻應用在印度非常受歡迎。據TikTok稱，正在努力回答印度資訊科技部的問題，表示其遵守所有印度法律，並稱用戶的數據安全和隱私是公司最優先的考慮。

截至昨天，路透社說，阿里巴巴和印度資訊科技部均未回應置評請求。

據消息說，印度正在加快完善本地造替代品，並已經在印度年輕人中獲得親睞。