印度聯署 促將中國駐印使館街區命名為“達賴喇嘛路”

自由亞洲今天報道，為抗議中共當局非法侵佔西藏並屢次侵犯印度領土，印度前內政部特別秘書近日在推特上發出呼籲，要求印度政府將通往中國駐新德里大使館的“潘查希拉路”更改為“達賴喇嘛路”。目前這一行動已獲得包括印度高級官員以及商界、學界等450多人聯署支持。

廣告 繼續瀏覽後續

自由亞洲引據西藏之聲7月15日報道稱，印度發起聯署活動，要求將中國駐印使館街區命名為“達賴喇嘛路”。據該請願信指出，中國與印度在1954年簽訂被稱為“和平共處五項原則”的《潘查希拉協議》 (Panchsheel agreement)，內容包含互相尊重領土主權、互不侵犯、互不幹涉內政、平等互利。時任總理尼赫魯為了表示對華友好，將新德里使館區洽陽普利（Chanakyapuri）通往中國駐新德里大使館的道路命名為潘查希拉路（Panchsheel Marg），然而中共當局卻從未尊重該協議。

據請願信強調，讓中共駐印使館官員每天經過“達賴喇嘛路”，“將有助於增加西藏事業貢獻者們的信心和勇氣”。

自由亞洲報道說，另外，以魯帕瑪•梅農•拉奧（Nirupama Rao）為首的印度外交官員還呼籲向達賴喇嘛頒發印度國寶（Bharat Ratna）勳章。