台灣外交部強調南海諸島屬中華民國領土不容置疑

美國國務卿蓬佩奧昨天發表南海聲明，反對中國聲索南海主權。針對南海爭議再起，台灣外交部也向國際發表聲明回應，強調南海諸島屬於中華民國領土，中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不容置疑。

廣告 繼續瀏覽後續

台灣外交部發言人歐江安在例行記者會重申四點原則：一、南海爭端應依據國際法及海洋法，包括聯合國海洋法公約，以和平方式解決；二、台灣應納入多邊爭端解決機制；三、相關國家有義務維護南海航行和飛越自由；四、中華民國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域的和平與穩定，並共同保護及開發南海資源。

這位發言人說，中華民國對南海諸島主權立場從未動搖，堅守以和平解決爭端的原則也從未改變；反對以武力解決南海爭議。

美國國務卿蓬佩奧昨天發表的聲明說，北京聲稱在南海擁有大部分離岸資源均不合法，為控制海上資源所實施的霸凌行動也不合法，「世界不允許北京將南海視為其海上帝國」。華爾街日報則指出，這是美國罕見直接挑戰中國大陸控制南海意圖。

蓬佩奧的聲明還說，中國無法為其南海「九段線」主張提出清楚法律依據，美國認為南海美濟礁與仁愛礁屬於菲律賓主權與管轄範圍，美國也反對中國主張越南外海萬安灘、馬來西亞外海曾母暗沙等地權利。

中國外交部昨天也回應指出，「美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違背美國政府在南海主權問題上不持立場的公開承諾，違反和歪曲國際法，蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定，是不負責任的作法。」

中國外交部指出，美方在聲明中稱，中國於2009年才正式宣布南海斷續線，完全不符合事實。中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成的。