日本防衛大臣指在日美軍新冠防疫存在問題

日本防衛大臣河野太郎14日表示，駐日美軍新冠防疫上存在一些問題，如入境日本後被確診感染新型冠狀病毒的美軍岩國基地工作人員，沒有遵循事先承諾，搭乘客機出行，這是非常嚴重的事情，沒有遵守不使用民間交通工具的承諾。

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被確認感染的美軍岩國基地的3名工作人員，在7月12日從東京羽田機場進入日本，入境時接受了新冠病毒的PCR檢測，在結果出來以前，前往日本山口縣，他們向日本方面表示：將包租汽車前往，但是卻乘坐民間客機到了岩國錦帶橋機場，檢測結果出來後確認他們呈新冠病毒陽性反應。

河野大臣表示：這種虛假的申報是非常嚴重的事情，表示將調查有沒有類似情況，並要求美軍方面防止此類事情再次發生。

根據日美協定，美軍相關人員不屬於因新型冠狀病毒蔓延而拒絕入境的對象，但政府要求其入境後不能使用公共交通工具。

而根據美軍方面的消息，在漢森軍營，15日又發現36名新的感染者，在沖繩的美國基地到目前為止共有136人感染，進入7月以後，沖繩縣的美軍相關者有133人感染，發生集體感染的普天間機場共有71人感染。

沖繩縣的玉城Denny知事15日在日本防衛省與河野太郎大臣會談，表示為了防止美軍基地內的新冠病毒感染擴大，要求停止美軍相關人士從美國本土來到沖繩，並促進美方向沖繩縣方面提供有關美軍基地內檢測體制的信息，同時指出美軍相關者不適用於日本國內法的檢疫上的問題點，要求修改有關日美地位的協定。