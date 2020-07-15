民主派大洗牌：民主黨公民黨6立法會議員或告別來屆

根據港媒蘋果日報按照13日的電子點票結果，再配以2016年立法會選舉民主派所得的議席推算，上周六、周日一連兩日有61萬人投票的民主派初選結果顯示，傳統三大民主政黨將遭到近乎“滅頂”之災，議會內勢力與本土派板塊大洗牌。根據港大法律系學者戴耀廷策畫的初選原義，只有在初選中贏得足夠票數的民主派，方可競選9月的立法會選舉。由於選舉並無法律效力，不排除有人初選落敗仍徑自參選。

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報道指，民主黨將會由7席，減至得3席，黃碧雲、塗謹申、胡志偉、尹兆堅或一起告別議會；公民黨亦將由現時4席，減少兩席；鄭達鴻或未能接棒，郭家麒或告落選。現時立法會工黨只有一席，大有機會步民協後塵，在立法會消失，民協亦未能重返立法會。

根據該報的推算，假設民主派在9月立法會選舉，與4年前的立法會選舉中所得的議席數目一樣，以剛公布的民主派初選結果推算，並假設民主派以初選結果名單參選，且政府沒有任何DQ情況下，2016年民主派在地區直選和超級區議會共奪得的21席，只會有8人能成功連任。

獲連任包括民主黨許智峯、林卓廷、鄺俊宇；公民黨則有譚文豪、楊岳橋；人民力量則有陳志全，議會陣線則有毛孟靜和朱凱廸。

在初選中失利的民主黨立法會議員黃碧雲直言，個人的成敗並非最重要，反而是港人仍堅持向國際社會表達“堅持走民主的路”，為下一代創造自由民主的香港。她指，會全力支持及協助民主派的“同路人”，也會在不同崗位上尋找新角色服務香港人。她又感謝支持她的選民，更點名感謝民主黨的黨友為她的選情盡心儘力。

她承認，今次的落敗是因為自己的不足，會深切檢討，亦會承擔落敗的後果。她指，自己過去8年的議會生涯是“最高的榮耀”，自問已經盡了議員的責任，已做好議政論政的工作。她強調，“民主不是天掉下來的”，是需要長期的堅持，強調要成功爭取民主派議席過半，奪回議會對抗惡法，及中共的專制暴政。

另一名“命系一線”的是被中共DQ的資深“造反派”立法會議員梁國雄。屬於社民連的“長毛”梁國雄，出戰新界東選區，由於他和另一政黨社工呂智恆在該區的電子得票，與暫時擠身尾隊的新民主同盟範國威相當接近，未知計及紙本票後，長毛能否反超前，取得尾隊出線資格。