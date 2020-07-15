涉南海美國或再擴大制裁 瞄中國官員與企業 美國海軍疑有後續動作

美國負責東亞事務的最高外交官透露，美國可能制裁與南海威壓行動有關的中國官員和企業，作為對中國在該區域行動的回應，此前美國針對中國在南海大部分地區海上資源權益主張的立場變得更加強硬。專家指美國宣布中國的主權主張非法，為美國採取制裁等更強硬的回應鋪路，還可能導致美國海軍採取更多行動。

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據路透社報道，美國可能制裁與南海問題相關的中國官員和企業。據美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉就此議題回答稱，“沒有什麼是不可能的……有這樣做的空間。“路透社說，當被問及制裁是否是美國對中國行動可能的回應時，美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉(David Stilwell)對華盛頓一家智庫作如上表示。

史達偉發表上述言論的前一天，美國拒絕承認中國對南海大部分海域海上資源的主張，稱其"完全不合法"。華盛頓長期以來一直反對中國在南海的擴張性領土主張，並定期派遣軍艦通過這條具有戰略意義的水道，以展示那裡的航行自由。每年通過這些海域的貿易額約為3萬億美元。但周一的聲明是美國第一次宣布中國的主權主張不合法。

中國聲稱擁有南海90%海域的主權，但文萊、馬來西亞、菲律賓、台灣和越南也聲稱擁有部分海域的主權，北京方面在該海域的環礁上建設基地，但稱是出於和平意圖。

美國國際戰略研究中心(Center for Strategic and International Studies)的南海問題專家Greg Poling說，宣布中國的主權主張非法，為美國採取制裁等更強硬的回應鋪路，還可能導致美國海軍採取更多行動。

北京對美國的這一立場進行譴責。周二稍早，中國外交部發言人趙立堅譴責美國涉南海聲明，指美國蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定，是不負責任的做法。

路透社說，近期，中美關係在多個問題上變得越來越緊張，包括中國對新型冠狀病毒的處理，以及收緊對香港的控制等。

史達偉說，美國的強硬立場意味着“我們不再說我們在這些海洋問題上保持中立”。他說:“當(中國)鑽井平台在越南或馬來西亞水域作業時，我們將能夠發表積極的聲明。”史達偉對黃岩島發出了特別警告。中國和菲律賓都宣稱對其擁有主權，2012年被中國佔領。黃岩島距離菲律賓200公里，具有重要的戰略地位。

據史達偉說，“中國對黃岩島的任何實際佔領、收復或軍事化的舉動都是危險的……這將對中國和美國以及整個地區的關係產生持久和嚴重的後果。”