澳大利亞議員呼籲驅逐100名中國外交領事人員

自從澳大利亞牽頭要求世衛組織對中國的新冠疫情展開調查後，中澳關係急劇惡化，澳大利亞公營媒體澳大利亞特別廣播公司與澳大利亞聯合新聞社周三報道說，澳大利亞參議院的一位中立派議員周三呼籲政府將100名中國在澳大利亞的外交領事人員驅逐出澳大利亞。

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雷克斯 帕特里克（Rex Patrick）是澳大利亞聯邦參議院的一位重量級人物，他在周三發表聲明，呼籲澳大利亞政府“咬緊牙關，採取早應該採取的措施”。聲明指出，中國駐澳大利亞的外交領事工作人員的總數為148人，遠遠超出了美國，英國的108人，和32人。中國獲准悄悄擴大其在澳洲的外交與領事機構，情況實在令人擔憂。

帕特里克參議員指出，在過去的二十年中，中國在澳大利亞的情報活動已經大規模的擴大，毫無疑問，中國駐澳洲的外事人員正在從事間諜活動或者政治干預。他認為澳大利亞必須重新建立與中國的關係，並且採取更加堅定的立場。他認為北京經常藐視澳大利亞的政府成員以及外交官。

澳中關係因新冠病毒調查而引發分歧而不斷惡化，中國政府對澳洲出口的牛肉與大麥加征了關稅並且呼籲其留學生以及遊客避免前往澳大利亞引發堪培拉的不滿，澳洲對香港居民提供庇護引發北京強烈反對。北京到目前為止尚未對 帕特里克的上述聲明做出回應。

另據澳大利亞《每日郵報》日前報道說，澳大利亞一名不願意透露姓名的聯邦議員透露，由於擔心抖音（TikTok）將用戶數據儲存在中國的服務器上，他計畫推動參議院對抖音展開調查。英國《衛報》周二報道說，抖音在澳大利亞的總經理李亨特（Lee Hunter）致函澳大利亞國會，強調抖音是一家獨立的公司，用戶留在抖音的數據是安全的。因為澳大利亞的抖音用戶數據庫儲存在美國與新加坡。據透露，澳大利亞參議院調查委員會已經將諮詢問題遞交給抖音公司，抖音公司尚未提交正式的書面文件。