特朗普簽署香港自治法及取消香港特殊待遇

美國總統特朗普美東時間14日簽署一項由國會跨黨派通過的香港自治法案，法案將制裁遏抑香港人權例如言論自由和和平集會自由的官員，以及跟這些官員有業務往來的銀行和金融機構，包括禁止美國金融機構向被制裁的金融機構貸款。

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特朗普在白宮玫瑰園向記者表示，他同時又已經簽署了一項行政命令，終止香港的特殊待遇。華爾街日報認為，此舉將會是對香港作為國際金融中心一記嚴重的打擊，等同將香港與中國其他城市的地位一樣。所謂的特殊待遇包括貿易、旅遊以及引渡條例。

中國外交部15日早上對美國這項舉措表示“堅決反對，強烈譴責”，並將“做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁”。

根據白宮概覽，特朗普所簽的行政命令，內容包括撤銷對特區護照持有人的特殊待遇。美國在1992年通過《美國 – 香港政策法》（又稱《香港關係法》），容許美國在香港回歸中國後，享有有別於中國的特殊待遇，例如香港特區護照獲美國承認，申請赴美簽證獲獨立看待。

特朗普說：“我們大家都看到（香港）發生了什麼事，情況不很好。他們（港人）的自由被奪走，他們的權力被奪走。”

特朗普在記者會上同時大力抨擊他的對手——民主黨的拜登，指拜登對中國不夠強硬，而且搵嗯適當地回應疫情。特朗普說：“如果我們聽從拜登，將會有多出數十萬人失去性命。”但他的講法並沒有任何證據支撐。

拜登競選陣營發表聲明回應特朗普的批評，聲明指“特朗普不管說什麼，他總不能掩蓋他與中國交往的弱點和糟透了的協議，結果是中國經常是第一優先，而美國是最後包尾”。

中國外交部則強烈抗議特朗普簽署香港自治法，在15日早上發表的聲明中“堅決反對，強烈譴責”，重申“香港事務純屬中國內政，任何外國無權干涉”，“美方阻撓實施香港國安法的圖謀永遠不可能得逞”，更提言將會“做出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁”。

聲明又指出，制定與實施港區國安法，“將為‘一國兩制’行穩致遠提供製度和法律保障”，並稱中方將“敦促美方糾正錯誤”，“停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政”，又稱“如果美方一意孤行，中方必將予以堅決回應”。