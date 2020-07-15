習近平刊文：共產黨領導一切像“眾星捧月”

中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，在內地新一期《求是》雜誌發表文章。文章表示，中國特色社會主義最本質的特徵是中國共產黨領導，黨是最高政治領導力量，黨是領導一切。習近平說，“形象地說是‘眾星捧月’，這個‘月’就是中國共產黨。

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據頭條日報今天報道，習近平指共產黨領導一切，像“眾星捧月”總攬全局。習近平還說，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。

中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，在新一期《求是》雜誌發表的文章表示，堅持和完善中共的領導，是中共和國家的根本所在、命脈所在，是全國各族人民的利益所在、幸福所在。中國有了中國共產黨執政，是中國、中國人民、中華民族的一大幸事。在堅持中共的領導這個決定中共和國家前途命運的重大原則問題上，全黨全國必須保持高度的思想自覺、政治自覺、行動自覺，絲毫不能動搖。

據文章續稱，中國共產黨是中國特色社會主義事業的領導核心。中國社會主義政治制度優越性的一個突出特點是中共總攬全局、協調各方的領導核心作用，“形象地說是‘眾星捧月’，這個‘月’就是中國共產黨。中國最大的國情就是中國共產黨的領導。什麼是中國特色？這就是中國特色”。

文章表示，堅持中共的領導，首先是堅持中共中央權威和集中統一領導，這是中共的領導的最高原則，任何時候任何情況下都不能含糊、不能動搖。必須增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，自覺維護中共中央權威和集中統一領導，自覺在思想上政治上行動上同中共中央保持高度一致。該文章稱，中國特色社會主義制度是一個嚴密完整的科學制度體系，起四梁八柱作用的是根本制度、基本制度、重要制度，其中具有統領地位的是中共的領導制度。中共的領導制度是中國的根本領導制度，“我們推進各方面制度建設、推動各項事業發展、加強和改進各方面工作，都必須堅持黨的領導，自覺貫徹黨總攬全局、協調各方的根本要求”。

習近平的文章最後強調，中國的事情要辦好首先中國共產黨的事情要辦好。應對和戰勝前進道路上的各種風險和挑戰，關鍵在中共，“我們要聚精會神抓好黨的建設，使我們黨愈來愈成熟、愈來愈強大、愈來愈有戰鬥力”。