英國選邊美國拋棄華為 中外交部說全力為華為維權

針對英國禁用華為，中國外交部發言人華春瑩周三表示，中國對此強烈反對，並採取一切必要手段維護企業正當權益，提醒所有中國企業高度重視在英國開展業務面臨的日益增加的政治安全風險。路透社說，在英國準備退歐之際，對華為安全性的擔憂迫使約翰遜在美中這兩個全球競爭對手之間做出選擇。

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據路透社今天報道，英國禁用華為，中國外交部稱採取一切必要手段維護企業正當權益。中國外交部發言人華春瑩周三在外交部例行新聞發布會上稱，英國以莫須有的風險為借口，配合美國一再歧視打壓中國企業，違反市場經濟原則和自由貿易規則，違背英方已經做出的有關承諾。這嚴重損害中國企業利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎。

華春瑩警告說，“這不是一家企業一個產業的問題，而是英方不計代價將商業和技術問題高度政治化的問題，是中國在英投資安全受到重大威脅的問題，是我們對英國市場能否保持開放、公平、非歧視的信心問題。”華春瑩表示，中方將全面嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段維護中國企業的正當合法權益。

美國總統特朗普表示，英國首相約翰做出禁用華為設備的決定，“是我親自勸說的結果”。

該報道稱，英國宣布2027年底前清除5G網絡中的華為設備，顯示英國在中美博弈中選邊美國。在英國準備退歐之際，對華為安全性的擔憂迫使約翰遜在美中這兩個全球競爭對手之間做出選擇。

該報道稱，約翰遜此前一直受到來自美國總統特朗普的巨大壓力，而北京則警告近年來尋求與中國拉近距離的倫敦方面，如果站在華盛頓一邊，來自中國的數十億美元投資將面臨風險。

英國禁止華為參與其5G網絡建設的決定受到美國駐英國大使Woody Johnson的歡迎，他表示，這是公平貿易和人權的勝利。他周二在推特上表示:“英國決定禁止華為進入其5G網絡，以保護國家安全，這也是公平貿易和人權的勝利。”

美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)表示，英國的行動反映出一種日益增強的共識，即華為和其他不受信任的供應商對國家安全構成威脅，因為它們仍然“對中國共產黨負有義務”。

根據2017年出台的《中華人民共和國國家情報法》，任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作。

中國駐英大使劉曉明稱這一決定“令人失望且是錯誤的”。

周二宣布的這一決定將使5G在英國的推出推遲兩到三年，並使成本增加多達20億英鎊(25億美元)。5G被稱為未來經濟的神經系統。2027年12月31日完全移除華為設備的最後期限將令包括英國電信(BT)、沃達豐和Three在內的英國電信運營商鬆口氣，它們曾擔心若被要求更快地移除華為設備，將花費數十億英鎊。

據路透社說，放棄華為標誌着前英國首相卡梅倫所稱的英中關係“黃金時代”的結束，在這段時期，英國成為中國資本在歐洲投資的首選目的地。不過，認為中國政府隱瞞新冠疫情信息，以及北京方面收緊對香港的控制，已經讓英國感到不悅。

部分人將5G主導地位的爭奪與冷戰時期的美蘇對抗相提並論，美國擔心5G主導地位成為中國邁向科技霸主地位的里程碑，這可能會定義21世紀的地緣政治格局。美國表示，華為是中國共產黨的一個代理，這一觀點在約翰遜所在的保守黨中得到了廣泛支持。華為否認為中國政府從事間諜活動，並表示美國想要阻礙華為發展，因為沒有一家美國企業能夠以有競爭力的價格提供同樣的技術。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)發推文稱，英國的決定“加強了大西洋兩岸在5G時代的安全，同時保護了公民隱私、國家安全和自由世界價值觀。”

路透社說，英國公布決定之前，中國外交部發言人趙立堅當日在主持例行記者會時表示，“能否為在英中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，是脫歐後英國市場走向的試金石，也是中國在英投資是否安全的風向標。中方將密切關注。”