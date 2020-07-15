香港醫院驚現爆發袁國勇疑中港邊境免檢疫造成漏洞

武漢首發的新冠狀病毒在香港的第三波疫情來勢洶洶，演變成醫院爆發，伊利沙伯醫院（簡稱伊院）內科A6病房前日發現首名確診的九旬婦，至14日共發現多兩名同病格病人染疫，院方初步調查發現首名患者雖有氣促及咳嗽，但同時有心臟問題及肺積水，沒即檢測，患者可能除口罩咳嗽或走動而播毒；而第二名確診者曾返老人院，又去過佛教醫院。

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港大專家袁國勇在接受有線電視訪問時指出，香港第三波疫情爆發，或因早前政府放寬邊境措施，容許特定人士豁免檢疫而造成漏洞，直言“這些漏洞並非沒有人講過，但講過（政府）都沒有做好”。

身兼港府抗疫顧問小組成員的袁國勇認為，有醫院爆發疫情，建議醫管局為有心臟病、肚瀉病徵者，尤其長者、接觸慈雲山的人檢測，以減醫院爆發。袁國勇和中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌均認為，邊境豁免檢疫措施或為第三波疫情元兇，政府未有填補漏洞。袁國勇更相信這一波疫情的“零號病人”很可能是的士司機，或在機場接載感染者後，將病毒透過食肆傳染其他人，造成社區大爆發。

香港14日增48宗確診，40宗屬本地個案，累計升至1569宗確診及1宗疑似個案，另有10多宗初步陽性，源頭不明本地個案達25宗，香港迄今一直有8人因感染病毒而死亡。

伊院A6內科病房首名確診的92歲老婦因長期病，7月12日凌晨入住近走廊的第二張病床，同日夜晚驗出陽性。同病格共有10人，根據伊院，在窗邊病床的77歲婦14日確診，在首名確診者對面床的64歲癌症女病人前晚發燒，14日驗出陽性。

該77歲老婦6月28日因跌傷入伊院，7月2日出院後在院舍逗留半日，同晚因高血壓再入院，12日轉送佛教醫院，首次對檢測呈陰性。院方得悉有人確診後，即安排她返伊院，其檢測呈陽性，沒病徵。據悉，首名確診者病毒數值（ct value）介乎10至20之間，病毒量相當高；其餘兩人ct value超過30，其中一人接近40，相信很大可能處於感染初期。

曾在14日探訪伊院的袁國勇教授認為，最大問題是社區爆發“很厲害”，部分病徵不明顯的病人入院，尤其長者免疫反應較慢，未必即發燒。他說首名確診者有心臟病、肺積水、氣促及咳，未即時安排病毒檢測，令她有可能接觸同房病人。他說老婦或因氣促而除口罩，咳嗽時將飛沫染到床邊、床欄、桌子，她亦可撐拐杖走動，走到廁所，觸摸其他病人的床欄、桌子，或傳染他人。

袁國勇在接受電視訪問中同時估計，零號個案很可能是的士司機，並可能在機場接載過新冠病毒肺炎患者而感染，“的士司機其中接客的地方是機場，很可能（患者）坐的士，的士司機惹到（病毒），他們去了不同食肆，將病毒傳給員工，員工再傳給顧客，於是社區大爆發，因為經其他交通工具去到各區”。

許樹昌亦指，第三波爆發與早前放寬邊境措施，容許特定人士豁免檢疫有關，“機組人員同海員，或者公務、商務人士，以往這些人在香港都不需要留樣本，而他們很可能將病毒帶入社區”。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君14日於疫情簡報會上未有正面回應的士司機是否零號病人，但指船公司有派代理接船員到酒店，一般不是“隨隨便便”乘坐的士。

林鄭政府防疫工作左支右絀，豁免檢疫的漏洞處處，現時最少32類人士獲豁免抵港後強制隔離14日，也毋須於口岸強製做病毒測試。截至今年5月，約有20.9萬獲豁免檢疫人士入境。衞生防護中心6月底公布，有9名曾短暫留港的海員，抵達大陸寧波後確診，其後類似確診個案增加。

在多名專家批評之下，政府本月7日收緊措施，所有機組人員及船員在機場入境時，強制留下深喉唾液樣本做測試。不過，措施仍有漏洞，到內地出席股東會的上市公司董事、在廣東省設有生產線的公司僱員、與履行與政府相關運作的政府人員和符合相關條件的仲裁員等仍獲豁免接受病毒測試，未能杜絕相關輸入個案風險。再者，政府上月未有諮詢專家意見下，自行撤銷食肆每枱限制人數，近日食肆群組大爆發，政府才公布半桶水措施，食肆最多六成滿，每枱最多八人。據悉，上周六特首林鄭月娥與專家開會，四名專家都認為需收緊限制人流措施。疫情失控，政府再規定今日起下午6時至凌晨5時所有食肆禁堂食。