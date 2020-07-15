埃塞俄比亞復興大壩與中國經濟轉型

埃塞俄比亞由於其即將竣工的復興大壩而成為國際輿論近期的關注焦點之一。這一建造在青尼羅河上游的大型水力發電樞紐引發埃塞俄比亞與位於下游的埃及和蘇丹之間的關係緊張。埃塞俄比亞如果硬來，於其何益？

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本台RFI法廣2020年7月15日周三刊出記者Léonard Vincent的相關採訪報道，在此予以介紹。埃塞俄比亞復興大壩顧名思義。圍繞其建造，自2011年在距離蘇丹邊境不遠的青尼羅河上開工以來，不時出現外交插曲。如今，在臨近竣工之際，劇情更加複雜。

因為，一邊是在非盟現任主席國南非倡議下發起的三方談判未能達成一項協議，另一邊，各方都想了解埃塞俄比亞是否會在與下游國家尚未達成協議的情況下，就開始給大壩蓄水。埃塞俄比亞駐法大使暗示，工程進展符合預期。他告訴法新社： 我們很高興，埃塞俄比亞外交部已經再三重複，我們建造自己的大壩，用自己的錢，在自己的境內開發資源，不需要徵求他人意見。

就當前正在開展中的外交牌局，這種回答方式說明問題。埃塞俄比亞當前情況複雜，國內政治壓力很大，尤其是在一位著名歌手於六月底遇害以及因此所引發的流血示威活動之後。

挪威奧斯陸Bjorknes大學的和平與衝突問題專家透露，據其所知，蓄水已經開始。但鑒於蘇丹和埃及都有自己的水庫，對下游國家的衝擊還需些時間才能驗證。埃塞俄比亞能否硬來，這也取決於其國內局勢，政府是否穩定？勢態是否控制？

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埃及和蘇丹目前還沒有就蓄水傳聞做出反應，但出於擔心無法掌握對河水流量的管理，威脅下游數百萬人口，而堅持要求達成一項事先協議。埃及方面認為，尼羅河衝擊盆地未來會變窄，氣候會出現反常，乾旱擴大給農業帶來糟糕影響。但對埃塞俄比亞而言，問題也很尖銳。埃塞俄比亞有6500萬人至今沒有水電。 其官員指出，建造大壩旨在發電，雨水旺季蓄水，河水照常流動，對誰都沒有威脅。

埃塞俄比亞發展與中國經濟轉型

在埃塞俄比亞，大規模發電被列入了一項重要發展計畫，用於發展偏遠地區的工業和創造就業。還有，也是為了其與中國所結成的夥伴關係的榮耀。法國國家科學研究中心 (CNRS)的一名研究主任解釋說，中國人選擇了埃塞俄比亞作為其勞動密集型產業的遷徙地，今日中國由於勞動力成本越來越高，這些產業不再盈利，甚至在東南亞都是這樣。他們尋找接受每月工資25美元至50美元的地方。埃塞俄比亞擁有接受這種待遇的女工，尤其是在紡織領域，生產人們可以在西方商店裡找得到的東西。

圍繞埃塞俄比亞的超級大壩，人們也時常談到一場可能發生的水源戰。鑒於這場爭論的重要性和敏感性，這絕不排除。

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