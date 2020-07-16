中國召見美大使抗議制裁官版只發中國表述 美國大使聲明有辨析

中國副外長鄭澤光與美國駐華大使日前因香港問題會面，但中方與美方的表述出現明顯差異。中國外交部公布的會見記錄完全抹殺了美國大使的聲音。美國駐華使館網站周四刊登的聲明說，布蘭斯塔德周三與鄭澤光會面中並非只帶了耳朵沒有出聲。他向鄭澤光表達了“美國對中國侵蝕香港基本自由權的決定的深度關切，並解釋總統香港正常化行政命令的細節。”

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據美國之音今天引述美聯社報道，中國召見美駐華大使，中國官版記述片面，美大使被靜音。

中國外交部副部長鄭澤光周三召見美國駐華大使布蘭斯塔德就美國採取的制裁參與破壞香港自治的中國官員等措施提出了抗議。據鄭澤光說，美方取消香港貿易優惠待遇，制裁中方官員，“關心的絕對不是香港人民的‘民主’、‘自由’，而是妄圖阻撓和遏制中國的發展”。據鄭澤光又說：“我要正告美方，美方任何強加給中方的霸凌和不公都會遭到中方堅決反擊，美方阻擋中國發展壯大的圖謀註定會失敗。”

而美國駐華使館網站周四刊登的聲明說，布蘭斯塔德周三與鄭澤光會面中並非只帶了耳朵沒有出聲。他向鄭澤光表達了“美國對中國侵蝕香港基本自由權的決定的深度關切，並解釋總統香港正常化行政命令的細節。”聲明說，布蘭斯塔德大使解釋說，擁有750萬居民的香港特別行政區“已不再擁有足夠的自治，無法為在特定美國法律和規定之下的差別待遇提供依據。”因此，聲明說，美國總統認定 “關於香港的情況，包括近期中華人民共和國當局採取的行動，在根本上削弱了香港的自治。”

據該報道稱，這裡所說的中國當局採取的削弱香港自治的行動是指北京在香港強推國安法的重大事件。

美國政府認為，此外，“香港不再應得美國法律下1997年7月1日之前賦予其的同樣待遇。”聲明還表示，“布蘭斯塔德大使敦促中華人民共和國當局恢復香港的自由權，並避免《中英聯合聲明》里所保障的高度自治任何進一步的損害。”

特朗普總統在周二簽署了香港自治法案，使之成為了法律。此外，還簽署了一份行政令，確認了早前做出的取消香港優惠待遇的決定。

鄭澤光告訴布蘭斯塔德：“美方近日在涉及新疆、西藏、南海等問題上還採取了干涉中國內政、損害中方利益的惡劣行徑，進一步暴露出赤裸裸的霸權主義本質。”鄭澤光敦促美國不要“在錯誤道路越走越遠”。

據該報道，布蘭斯塔德則呼籲中國保持克制，不要再做任何進一步傷害在香港回歸中國之前中國和英國簽署的聯合聲明中所承諾香港的高度自治。