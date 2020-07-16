中國

中國第二季度經濟 GDP增長3.2%

圖為關於中國經濟的報導圖片 網絡照片

作者： 小山 1 分鐘

中國國家統計局今天公布，今年二季度國內生產總值（GDP）同比增長3.2%；上半年GDP同比下降1.6%。據中國國家統計局表示，上半年中國經濟逐步克服疫情帶來的不利影響，經濟運行呈恢復性增長和穩步發展態勢，同時也要看到，一些指標仍在下降，疫情衝擊損失尚需彌補。