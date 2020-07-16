中國第二季度經濟 GDP增長3.2%
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中國國家統計局今天公布，今年二季度國內生產總值（GDP）同比增長3.2%；上半年GDP同比下降1.6%。據中國國家統計局表示，上半年中國經濟逐步克服疫情帶來的不利影響，經濟運行呈恢復性增長和穩步發展態勢，同時也要看到，一些指標仍在下降，疫情衝擊損失尚需彌補。
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據路透社今天報道稱，中國國家統計局報告中國二季度GDP同比增3.2% 6月工業升至4.8%為年內最高。報道稱，中國官方數據今年二季度國內生產總值（GDP）同比增長3.2%，優於路透調查預估中值2.5%。
統計局在國新辦發布會的新聞稿顯示，上半年固定資產投資同比下降3.1%，優於路透調查預估中值-3.3%，其中民間投資同比下降7.3%。6月規模以上工業增加值同比增長4.8%，為今年以來最高，且高於路透調查預估中值4.7%，上半年同比下降1.3%；6月社會消費品零售總額同比下降1.8%，低於路透調查預估中值的增長0.3%，上半年消費同比下降11.4%。
中國6月工業、投資和零售環比分別增長1.3%、5.91%和1.34%。
6月全國城鎮調查失業率為5.7%，上月為5.9%；31個大城市城鎮調查失業率為5.8%，上月為5.9%。中國上半年全國城鎮新增就業564萬人，完成全年目標任務的62.7%。
該報道稱，統計局表示，上半年中國經濟逐步克服疫情帶來的不利影響，經濟運行呈恢復性增長和穩步發展態勢，同時也要看到，一些指標仍在下降，疫情衝擊損失尚需彌補。