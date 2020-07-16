中國續說無意挑戰和取代美國 以希望美國回歸理性釋和解意?

中國外交部發言人華春瑩周四稱，中國無意挑戰和取代美國，希望美國能回歸理性，客觀看待中美關係。對於中美貿易協議，她表示，中美達成的協議對兩國都有利，“我們當然希望已經達成的貿易協議能夠得到切實的履行。”

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據路透社今天報道稱，中國外交部稱中方無意挑戰和取代美國，希望美國回歸理性。華春瑩稱，中方從來是言必行，行必果，但同時也要看到，美國對中國進行無端的近似瘋狂的打壓，圍追堵截，對中國實施霸凌霸權。美國的所作所為不利於中美之間的互信與合作。

華春瑩還提到，如果蓬佩奧有誠意，“我們可以不對他實施簽證制裁“，歡迎他到中國，到新疆看一看。至於《紐約時報》援引知情人士的話稱，特朗普政府正在考慮全面禁止中共黨員及其家人前往美國。華春瑩回應稱，如果該報導屬實，只能讓人感到美國的“可悲”。

據《紐約時報》報導稱，美國可能將吊銷已經在美的中共黨員及其家屬的簽證，其他在討論的措施還包括限制中國軍隊和國企高管赴美旅行。報導引述了解情況的人士稱，這一計畫的細節尚未敲定，特朗普也可能最終否定該計畫。

“作為世界上最強大的國家，美國還剩下什麼？它會給世界留下什麼樣的印象？”華春瑩回應相關提問時表示，美國此舉不僅違反國際基本準則，也無助於維護其大國形象。

據路透社說，由於全球冠狀病毒大流行、中國在南海的軍事建設、中國對待維吾爾族穆斯林的方式以及北京的巨額貿易順差等問題，美中關係處於數十年來的最低谷。美國國務卿蓬佩奧周三瞄準中國的新目標，表示將對華為等中國公司實施簽證限制，他指控這些公司為侵犯人權的行為提供便利。