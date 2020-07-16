投資銀行CEO辦公地由香港轉往新加坡

美國總統特朗普簽署《香港自治法案》及行政命令，終止香港特殊待遇地位後，香港特首林鄭月娥堅稱不會影響香港國際金融中心地位。不過德意志銀行卻在這個時間點宣布，新上任的亞太區首席執行官將到新加坡辦公，而不是原本的香港，是否打響了外資撤離香港的第一槍？

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為回應北京實施《香港國安法》，美國總統特朗普於當地時間14日宣布已簽署《香港自治法案》，同時宣布已簽署行政命令，終止香港的特殊待遇地位。

中國官媒新華社隨後發布香港特首林鄭月娥的訪問，林鄭月娥聲稱不擔心美國對香港實施制裁，強調香港和美國的關係是雙邊的，美國在貨物貿易方面享有每年接近300億美元的貿易順差。

她反駁說，香港的國際金融中心地位不是美國給予的，反而美國的金融機構在香港資本市場佔有很大的交易量，表示“如果在金融上採取制裁行動，那麼傷害的不單是香港，也是美國的一些企業。”

不過這一顆“定心丸”，似乎未能讓外資金融機構安心服下。 《彭博》通訊社16日報道，下個月接任的sche德意志銀行的新任亞太地區首席執行官Alexander von zur Muehlen，將會在8月由德國法蘭克福赴新加坡上任，接替7月底退休的現任亞太區首席執行官Werner Steinmueller。而原亞太區CEO的辦公地，本來是在香港。

除了新任亞太區CEO，新任環境、企業和管理（ESG）主管卡姆蘭·汗（Kamran Khan），也會從美國赴新加坡走馬上任。

報道引述德銀髮言人，明確表示這個決定，是基於香港在經歷一年多的反政府抗議活動後，陷入前所未有的政治動蕩中。而到了現在，香港更被推上美中鬥爭的大舞台。

不過報道同時指出，德銀並非第一次把CEO駐在新加坡，從2012年到2016年，亞洲業務由兩名聯合CEO，分別在香港和新加坡負責。德銀髮言人強調，仍然致力於亞太地區的“雙樞紐結構”。