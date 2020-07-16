特朗普不排除進一步懲罰制裁中國官員

美國總統特朗普尚未排除對中國高級官員實施進一步制裁的可能性；特朗普周二採取了行動，對中國就香港的處置方式進行懲罰。美國官員指出，“對於因香港或其他問題而對中國共產黨官員進行進一步制裁，特朗普絕對沒有排除任何可能。”中國官方昨天批評美國四處懲罰制裁顯得可悲。

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據路透社消息，美國官員稱，特朗普尚未排除對中國官員進行制裁的可能性。

美國白宮國家安全會議(NSC)發言人周三表示，美國總統特朗普尚未排除對中國高級官員實施進一步制裁的可能性；他周二採取了行動，對中國就香港的處置方式進行懲罰。特朗普周一簽署香港自治法案(Hong Kong Autonomy Act)，允許他對涉及在香港強行實施國家安全法的中國官員和金融機構進行制裁與簽證限制。

彭博新聞稍早透露，特朗普暫時排除了對中國高級官員實施額外製裁的可能，因為他不想進一步加劇與北京的緊張關係。美國國家安全會議發言人John Ullyot指出，針對新疆維吾爾族穆斯林受到的對待，特朗普上周宣布對中國共產黨官員實施制裁。

但發言人Ullyot說，“對於因香港或其他問題而對中國共產黨官員進行進一步制裁，他絕對沒有排除任何可能。任何匿名消息人士提及的其他說法都是完全錯誤的。”

據一名知情人士透露，白宮正在討論美國因香港問題實施制裁的可能目標，目前尚未做出最終決定。該消息人士稱，美國政策制定者已經收集了中國政府和共產黨各級官員的名單。該消息人士稱，一些對中國持強硬態度的議員要求制裁的官員中包括香港特區行政長官林鄭月娥，她支持北京在香港實施新的嚴厲的國家安全法。

路透社說，美國國務卿蓬佩奧表示，特朗普簽署的法案以及根據美國法律終止香港特殊地位的行政命令是合理的。據蓬佩奧指，“習近平總書記違背了中國共產黨對香港作出的承諾。他沒有必要這麼做，但他做出了這樣的選擇。”蓬佩奧對記者稱，“我們不得不以這樣的方式對待中國，這不是我們希望的。”