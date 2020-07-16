美國擬圍堵清逐中共黨員與家屬 華春瑩批可悲

紐約時報引述美方知情人士透露，特朗普政府正考慮全面對中國共產黨員及家屬祭出旅行禁令。中國外交部發言人華春瑩今天稱，如果該報道屬實，只能讓人感到美國的“可悲”。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，傳美擬對中共黨員祭出禁旅令，中國批：可悲。中國外交部16日下午舉行例行記者會，該報道綜合香港電台、環球網消息，華春瑩被問到相關問題時，作上述表示。據華春瑩說，對於有關言論的真假，無從核實，如果該報道屬實，只能讓人感到美國的“可悲”。“作為世界上最強大的國家，美國還剩下什麼？它會給世界留下什麼樣的印象？”

據華春瑩表示，敦促美方不要再做出不尊重國際關係基本準則、無助於維護大國形象、信譽和地位的事情。華春瑩並反問提問的外媒記者，對於美國近期作出一系列行為的看法，是否認為美國的做法恰當。

該報道說，紐約時報15日引述美方知情人士透露，華府正考慮全面對中共黨員及家屬祭出旅行禁令。一旦落實，幾可肯定將招致中方報復，拿尋求赴中或留在當地的美國人開刀，惡化雙方緊張關係。4名知情人士描述，這項總統令的細節尚待敲定，川普（Donald Trump）最終也可能拒絕簽署，何況要落實執行也有實際面問題。中共擁有9200萬名黨員，2018年造訪美國的中國公民則有300萬人，美國政府無法得知大部分赴美旅客是否擁有黨員身分，想立刻確認有無黨員身分以阻止入境或驅逐已在美國的黨員，將是難題。

據世界日報報道，特朗普政府擬禁止中共黨員及家屬來美旅遊，已入境者取消簽證。該報道稱，中國可能報復，拒美國公民入境。知情人士指出，特朗普政府此舉勢必引來中國方面報復，同樣拒絕美國公民入境中國或在中國居住，近幾年已經呈現緊張的美中關係，恐將雪上加霜。

該報說，積極尋求在2020年大選連任的特朗普，選舉訴求一再凸顯自己對中國毫不讓步的強硬立場。然而，從2017年上任以來，特朗普面對中國不管在個人言語或施政行動，多次出現搖擺。對於貿易等議題，他曾毫不留情抨擊中國，然而對中國國家主席習近平卻予以高度讚揚，甚至曾懇求習近平助他一臂之力，順利連任。至於在香港、新疆等敏感議題方面，特朗普不是保持沉默，就是明確肯定中國作法。

世界日報說，根據統計，中國共產黨黨員人數高達9200萬人。該報說，大多數中國觀光客的個人政黨背景為何，美國政府其實無從得知。報道指聯邦法律“移民與國籍法”(Immigration and Nationality Act)，賦予美國總統寬廣的權限。條文當中寫道，如果美國總統發現任何外國人入境將危害美國利益，便得以宣布禁止移民入境，禁止期間長短也是由總統自行裁量。