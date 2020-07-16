美考慮全面禁止中共黨員及華為等高科技人員入境

資料圖片：美國國務卿蓬佩奧2020年7月8日在華盛頓的一次記者會上。

紐約時報引述知情人士透露，特朗普政府正在考慮全面禁止中共黨員及其家屬赴美旅行，擬議中的總統公告還可能授權美國政府撤銷在美中共黨員及其家屬的簽證。此舉幾乎肯定會招致中國報復，並加劇兩國之間的緊張關係。在此同時，路透社報道，美國將對侵犯人權的中國高科技公司的若干僱員實施簽證管制，包括中國電訊商華為。

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報道引述了解內情的人士指出，特朗普政府正考慮全面禁止中共黨員和他們的家屬入境美國。目前正在草擬階段的總統命令，可授權美國政府取消已經在美國的中共黨員和他們家屬，換言之，美國可驅逐這些人出境。

總統命令的內容文字同時又針對解放軍人員以及國企行政人員，他們很多基本上都已經是中共黨員。

紐約時報引述4個了解這項總統命令的人士指出，最後文本尚未完成，而且不排除總統最後可能否決這份文本。

中共黨員大約有9200萬人，2018年大概有300萬黨員入境美國，去年由於武漢首發的新冠狀病毒肆虐，入境美國人數大減。但美國政府對大多數人的黨員身份難以知悉，因此禁止他們入境有技術上的困難。

此外，根據路透社報道，中國揚言將反制美國特朗普總統簽署香港自治法以及取消香港特殊待遇之後，美國對中國的制裁反而進一步的“加辣”，國務卿蓬佩星期三表示，美國將會向華為等涉及侵犯人權的中國科技公司，實施簽證管制。

蓬佩奧又說，全球各地與華為有業務來往的電訊公司，“也應該視同被同時警告”，因為“他們與人權侵犯者做生意”。

蓬佩奧說，華盛頓很快就會有最新的一連串對付中國通訊公司的決定，而這些決定將反映美國公民的資料有必要受到保護避免落入北京之手。

蓬佩奧在記者會上說，國務院將“對華為等中國科技公司的若干僱員實施簽證管制，因他們向全球一些侵犯人權的政權提供物質上的支援”。

蓬佩奧被問到英國首相約翰遜下令英國電訊公司的5G網絡必須在2027年之前將華為的儀器完全棄用，他說電訊公司棄用華為儀器“越快越好”。

蓬佩奧之後在一項視像訪問中，被問到華盛頓是否正計畫禁止TikTok（即抖音的海外版）等中國社交平台在美國運作時，他說：“不管是TikTok還是中國其他平台、程式、電訊架構，我們政府正認真採取步驟保護美國人的資料，避免落入中國共產黨的手上。”

蓬佩奧在另一份有關中國涉嫌侵犯新疆維吾爾人人權的聲明中，他指控華為“就是中國共產黨這個全民監察國家的一條手臂（支部力量），對政治異見者進行監視，並協助在新疆建造大規模的勞改營，等同將新疆人口配上奴隸般的識別手環然後運送全國各地”。

華為一直都否認為中國進行對外的監察，又說華盛頓的目的只是想遏制華為的壯大，因為沒有一家美國公司能夠與華為在正價比上匹敵。

針對蓬佩奧的聲明，華為一名發言人說：“華為的運作完全獨立於中國政府以外，我們是一個私人和僱員一起擁有的企業，我們對員工們的簽證被管制，受到如此不平等和刻意針對的行動感到失望。”

在此之前，特朗普下令取消美國對香港的特殊待遇，並且簽署國會通過的香港自治法，抗議和反對中國在香港實施國安法。中國外交部揚言將對華盛頓干預中國內務作出反制措施。