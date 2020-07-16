習近平國際發聲 指中國經濟長期向好未變 諾擴大開放

中國國家主席習近平周三給“全球首席執行官委員會”成員代表回信稱，中國經濟長期向好的基本面沒有改變、也不會改變；中國將繼續深化改革、擴大開放，為中外企業投資發展提供更完善的營商環境。“全球首席執行官委員會”由全球具有行業引領性和代表性的39家跨國公司組成。

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據路透社今天發自北京消息說，習近平稱中國經濟長期向好的基本面沒有改變，將繼續擴大開放。該報道引述新華社周四消息，中國國家主席習近平周三給“全球首席執行官委員會”成員代表回信稱，當今世界，各國利益高度融合，人類是休戚與共的命運共同體，合作共贏是大勢所趨。

據習近平在回信中表示，“中國將堅定不移堅持和平發展道路，堅定不移推動經濟全球化朝着開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，推動建設開放型世界經濟。”

據路透社說，中國國家統計局周四公布，今年二季度國內生產總值（GDP）同比增長3.2%，優於路透調查預估中值2.5%；上半年GDP同比下降1.6%。6月工業增速升至4.8%為年內最高。

據中國百度介紹稱，“全球首席執行官委員會”是為貫徹落實習近平主席關於“中國需要了解世界，世界更需要了解中國”的指示精神，拓展民間外交工作新渠道，由中國人民對外友好協會發起，由14位全球著名跨國企業首席執行官（CEO）組成的社會組織，旨在“交朋友、談合作、促和平、謀發展”。