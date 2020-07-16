蓬佩奧家犬與玩具推特照 引小熊維尼解讀延伸

美國國務卿蓬佩奧推特賬號上載其愛犬“默瑟”(Mercer)一幅照片到社交網站，照片中，“默瑟”似乎準備把一個“小熊維尼”公仔煎皮拆骨。蓬佩奧在推文寫着：“‘ 默瑟’與她心愛的玩具。”網絡隨即延伸解讀，小熊維尼再度敏感。

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據蘋果日報今天報道稱，蓬佩奧上載愛犬玩小熊維尼照片，笑稱非攻擊中國。

該報道稱，美國國務卿蓬佩奧幾乎每天都向中國發炮，但他笑稱其愛犬並非抨擊中國行動的一部份。蓬佩奧上載其愛犬“默瑟”(Mercer)一幅照片到社交網站，照片中，“默瑟”似乎準備把一個“小熊維尼”公仔煎皮拆骨。蓬佩奧在推文寫着：“‘ 默瑟’與她心愛的玩具。”

據該報道，蓬佩奧接受艾奧瓦州一個電台訪問時，被問到這是否“小熊維尼門”時，似乎有點不知所以。他說：“我想這只是一堆動物毛公仔，每隻都為‘ 默瑟’所愛。”主持人告訴他英國廣播公司(BBC)有一段報道，調侃照片另有深意，蓬佩奧大笑說：“我沒有看過。”

據蘋果日報說，中國國家主席習近平2013年與時任美國總統奧巴馬並肩同行的合照，被網友笑指兩人的外型與“小熊維尼”和“跳跳虎”非常相似。“小熊維尼”自此成為中國大陸官方禁忌，慘遭全面封殺，電影、電子遊戲通通要下架。