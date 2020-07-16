要對等 法國民航自下周起每周增第二班巴黎至上海航班

據法國駐華大使館周四稱，法航-荷航集團獲准自下周起每周增加運營第二班巴黎至上海的航班，以及第一班阿姆斯特丹至上海的航班。法國駐華大使館對此表示歡迎。

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路透社今天報道說，法國駐華使館稱法航荷航聯營集團獲准自下周起每周增第二班巴黎至上海航班。

據法國駐中國使館刊登在其官網的聲明稱，法中兩國正在根據雙邊航空運輸協定繼續展開積極洽談，以增加兩國間的航班頻次。

法國從本周一開始將中國航空公司飛往法國的航班數量限製為每周一班，稱這是為了回應北京對法國航空公司的限制措施。

法國大使館稱，原本國航、中國東方航空和中國南方航空每周各有一班從中國城市飛往巴黎的航班。

路透社說，根據6月12日的對等安排，北京當局允許法航每周執飛三個飛往中國的航班，但實際上，中國當局只允許法航每周執飛一個航班。