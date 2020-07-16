達能食品公司決定向中國專業營養品業務投資一億歐元

法國食品公司-達能集團7月16日（星期四）宣布：將向其在中國的專業營養品業務投資一億歐元，以進一步加強該集團在中國的能力，並加快在中國專業營養品業務的發展步伐。

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達能集團透過一份公報披露：這一投資主要包括在上海開設一個研究中心、以及收購青島一家嬰兒奶粉生產廠，此項收購業務已在6月份完成。

達能集團表示：這項投資將有利於進一步開發達能的特殊醫療用途食品，服務的對象則為那些需要特殊營養品的消費群體。

在上海新開設的中國達能開放科研中心（Danone Open Science Research Center for Life-transforming Nutrition），將作為達能在該地區進行研究和研究的平台，以母乳和腸道健康為優先研究課題。這個開放中心將彙集包括在營養、食品感官科學、食品安全質量以及數字創新等不同領域的各方科研人員，以及來自公營部門、醫療和學術機構、商業合作夥伴及消費者。

達能還宣布：隨着收購青島邁高乳業公司，該集團在中國擁有了第一家嬰兒奶粉生產基地。這項投資將惠及江蘇省無錫市醫學營養生產基地。尤其將有利於以蛋白質為基礎的液體營養補充食品的開發，並擴大以醫療為目標的專用食品供應，以減緩人體衰老、幫助體弱多病者儘快康復。

達能於上個世紀80年代末進入中國市場，中國現已成為達能全球第二大市場。去年，達能中國在集團全球銷售額的佔比接近10%。截至2019年，達能在中國擁有8家工廠和近8200名員工 達能希望藉助進一步擴大在中國的業務、特別利用在上海的科研優勢，加速健康營養的科學研究。