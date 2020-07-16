華為和英國-中國美國貿易戰的標誌

中國電訊巨人華為從12月31日起將不能再給英國運營商提供新設備。眾多跡象顯示，中美貿易戰再次升溫，中國外交做出強烈反應。

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據本台RFI法廣記者Stéphane發自東亞的報道，人們幾乎可以感受得到中國駐倫敦大使劉曉明在推特上表達憤怒所帶來的鍵盤顫動。中國官員以外交辭令定性英國做出了一項令人失望的的錯誤決定，並同時祭出了威脅。他質疑英國從今往後能否為外國企業提供一個開放ˎ 公平和非歧視的商業環境，暗示部分英國企業有可能將會在中國市場上出現意外情形。

在一個以友好關係或假設敵對關係來篩選國度的政體里，這樣的表述通常會有後續影響。中國駐英大使在幾天前還曾已不太外交辭令的方式表示，如果英國被認為是一個敵對國家，它將為此付出代價。

憤怒的失望之情同樣出現在華為。集團的一名高管表示，在英國的營業收入還不到全球收入的1%，但倫敦決定的走向，衝擊超越英國。換句話說，華為擔心，其它地方予以效仿。

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貿易戰延伸

華為並非北京與華盛頓之間的唯一糾紛。圍繞香港，雙方的聲調在周三早上升溫。應美國國會要求，特朗普周二晚簽署了結束香港特殊地位的行政令。這種特殊地位有利於商業和金融交流。同時，特朗普宣布制裁那些為中央政府重新掌握香港起到作用的中國人。北京也迅速做出了反應。

中國外交部談到了侵犯國際法和干涉內政，提出制裁美國要員和機構。中方重申在香港問題上的決心，幾乎已成為中美兩國領導人的個人事務。

美國國務卿蓬佩奧（Mike POMPEO）周三在其推特上發了一張他的寵物狗在玩耍小熊維尼（Winnie l’Ourson）毛絨玩具的照片，這一迪斯尼卡通人物由於涉嫌影射中國國家主席而在中國網絡上被禁。不過，據報，蓬佩奧之後在接受一家保守派電台採訪時，否認他的這張照片另有深意。

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