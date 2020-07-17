三峽庫位超出警戒水位12米 三峽水庫流量將呈現胖峰

中國長江水利委員會通告，長江2020年第2號洪水17日在上游形成，截至17日上午10時，三峽水庫入庫流量快速上漲至每秒50000立方米，預計17日20時三峽水庫最大入庫流量在55000立方米每秒左右。

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根據中國媒體報道，7月14日以來，受四川、重慶等地持續大暴雨影響，三峽水庫攔蓄洪水、水位不斷增加，17日10時，三峽水庫泄洪流量為每秒32200立方米，水庫庫位達到157.11米，超出警戒水位12米多。據指，三峽水庫現已動用防洪庫容大約70億立方米，還剩150億立方米。

根據澎湃新聞報道，中國國家防總副總指揮、水利部部長鄂競平7月16日上午下午主持召開的會商指出，預計近期三峽水庫流量將呈現“胖峰”、持續大流量的不利形勢，必須統籌長江上中下游防洪形勢，調度三峽水庫。

中國南方發生特大洪災以來，三峽大壩的防洪功能再次受到質疑，中國著名水利工程專家黃萬里之子、美國馬里蘭大學機械博士黃觀鴻日前對媒體表示，今年的中國洪水特點暴露了三峽大壩設計的最大缺陷。由於三峽水庫是個狹長型水庫，當上游從重慶金沙江下來很大流量，庫尾巴就翹起來，可能把重慶淹了，若泄洪又遇到夏天水量大，下游武漢就要被淹。

黃萬里1992年曾上書北京，最後努力企望阻止建造三峽大壩，但未果，他在信中表示，“長江三峽高壩是根本不可修建的，不是什麼早修晚修的問題；不單是生態的問題、防洪效果的問題、經濟開發程序的問題；而主要是自然地理環境中河床演變的問題。它若修建，終將被迫炸掉。”

中國國家防總副總指揮、水利部部長鄂競平在7月16日的會上表示，要統籌考慮三峽水庫自身安全和攔蓄大洪水的需要，全面掌握高水位下長江中下游幹流堤防運行情況、薄弱堤段和河道行洪能力等狀況，在兼顧水庫安全、堤防承受能力的基礎上，科學、合理地安排水庫下泄流量。

鄂竟平還表示，太湖流域堤防巡查防守和全力排泄洪水仍是當前的重中之重，要繼續緊盯太湖流域巡查防守，全力排泄太湖洪水。

他還說，淮河流域防汛形勢比之前預計更加惡劣，水利部門要統籌實施“攔”“排”等措施，確保各項工作落到實處。要充分發揮淮河上游梅山、響洪甸、鯰魚山、宿鴨湖等骨幹水庫攔洪削峰作用，出山店水庫也要儘可能攔洪削峰。

長江水利委員會表示，長江流域強降雨過程還將持續。為應對緊急形勢，17日下午，武漢市江岸區、東西湖區、黃陂區相繼發布通告，啟動防汛應急I級響應。

目前，鄱陽湖、洞庭湖及湖北、江西境內的長江主流水位稍有下降，但仍明顯高出警戒水位，而下游的安徽正面臨長江、淮河兩大河川水位同步上漲，南北夾擊的嚴峻局面。

截至7月17日，長江中下游幹流超警戒水位已持續12天，太湖水位超警已連續19天，平均水位漲至4.65米，達到保證水位，太湖發生流域性大洪水，