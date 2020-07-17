新疆6人確診感染 烏魯木齊嚴格封閉管理

中國新疆烏魯木齊連續兩天共出現6例本土新冠病毒感染病例後，全市如臨大敵，地鐵停駛、航班大減，商場和飯店關閉，所有社區採取封閉管理，嚴控人員流動。

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《中央社》援引“財新網”報導，新疆維吾爾自治區黨委周四下午召開會議，會議表示“要採取最堅決、最果斷、最嚴格的措施，做到應查盡查、應檢盡檢，堅決遏制疫情擴散蔓延”。

報導說，烏魯木齊下達的通知顯示，各社區、園區實施“全封閉”，生病及其他特殊情況由社區負責協助辦理和生活配送，最大限度減少公共交通、減少發車量；生產經營單位人員就地吃住、減少流動；商場、酒店原則上關閉；外地到烏魯木齊人員在定點賓館隔離7天，免費吃住。

當地醫院表示，居民如要外出就醫需上報社區，經社區批准才可去醫院就診。

資料顯示，烏魯木齊常住人口約350萬人。

消息稱，有市民表示，“周四晚上社區人員才告知上述通知的內容，一切都有點突然。因消息突發，當晚有很多市民前去各超市搶購物資”。 烏魯木齊市商務局方面則公開表示，目前已啟動應急保障機制，一旦發現米面糧油肉蛋奶蔬菜等出現價格異常，立即聯合市場監督管理部門加強監管，避免哄擡物價。

烏魯木齊地鐵16日晚間發布停運通告。有市民表示，其他市內公共運輸也已經停運。

機場方面，烏魯木齊機場航班17日大量取消。經營國內線的航空公司如東海航空、吉祥航空等都提醒，要前往烏魯木齊機場的旅客，必須攜帶7日內核酸檢測陰性報告，有些還要加上健康碼“綠碼”才行。

報導說，隨着中國疫情趨穩，新疆成為國內游的熱門目的地，5月以來烏魯木齊機場航班量穩定上升，6月整體恢復到去年同期的71%，如今再次面臨嚴格控管。

據新疆維吾爾自治區衛健委官網通報，從15日至17日中午12時，當地新增新冠病毒本土確診病例6例、無癥狀感染者11例，均在烏魯木齊市，現有135人接受醫學觀察。

據法新社稱，美國及一些人權組織指責北京以反恐為由，在新疆建立再教育營，至少有100萬維族和其他少數民族穆斯林被任意拘押。新冠疫情期間，一些支持維吾爾族人權組織擔心，疫情會在新疆的再教育營蔓延。