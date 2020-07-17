美國司法部長演講批評美企迎合中國  評論稱巴爾講稿是對習近平政權的公訴狀

美國特朗普政府重量級人物近日頻頻發錶針對中國政府的言論，美國司法部長7月16日發表講話，特別批評美國矽谷數字企業與好萊塢為眼前利益而迎合中共。

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美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）在密西根州的傑拉德·福特總統博物館發表上述講話。這是繼上個月巴爾在接受福克斯電視台採訪時點名批評北京政府竊取美國的科技情報威脅美國的經濟繁榮之後發表的又一次言辭激烈的講話。

他說，“中國製造2025”是中華人民共和國政府主導的重商主義經濟模式的最新版本。對於國際市場的美國公司來說，與中國進行自由和公平的競爭，長期以來一直是個幻想。在所有的聯邦經濟間諜起訴案中，有大約80%據稱從事了給中國政府謀取好處的行為，在所有商業秘密盜竊案中，有大約60%與中國有關聯。“

他還說 : “儘管美國人曾希望貿易與投資將促使中國的政治體制自由化，但這個政權的根本性質從未改變過。它對香港的無情鎮壓再次證明，與1989年坦克在天安門廣場對付民主抗議人士相比，中國並沒有距離民主更近……中共監視自己的人民，給他們打出社會信用分數，僱用政府內容審查大軍，酷刑折磨異議人士，迫害宗教人士和少數民族，包括將一百萬維吾爾人關押在思想灌輸和勞動營里。”

“如果中國發生的一切只局限於中國，這已經是相當糟糕的了……然而，不是美國在改變中國，而是中國在利用經濟實力試圖改變美國。太多的時候，美國公司為了短期利益而屈服於這種影響---甚至以美國的自由與開放為代價。悲哀的是，美國企業向北京低頭的例子數不勝數。”

威廉·巴爾特別點名批評了微軟，蘋果，谷歌等網絡集團以及好萊塢的製片商，為了獲得中國市場一再向中方退步，不過，他同時也指出，推特，臉書，谷歌等企業近期聲稱不再遵守中共有關必須提供用戶數據的規定。認為此舉值得大家進一步監督。

到本台截稿為止，尚未看到來自中國官方的回應。有評論將巴爾的此次演講看作是美國對習近平政權的一篇公訴狀，認為巴爾與其說是譴責美國企業對北京卑躬屈膝，還不如說是借上述企業對習近平政權提出控訴。