習近平早在五月份就部署了防汛救災？

中共政治局常委會17日開會討論南方洪災，習近平要求“高度重視”。新華社的報道強調，習近平早在五月份，就已部署防汛救災，這被認為這是對社交網絡質疑其遲遲不去視察災情的回應。

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習近平在17日主持召開的中共政治局常委會上說，防汛救災關係人民生命財產安全，糧食安全，經濟安全，社會安全，國家安全，今年是中國決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年，也是十三五規畫收官之年，做好防汛救災工作十分重要。

習近平強調，六月份以來，在黨中央堅強領導下，防汛救災工作有序有了推進，取得積極成效。會議還強調，習近平5月19日就已要求有關方面高度重視今年汛期長江中下游汛情，要搶抓水利工程修復、加強物資儲備、展開搶險培訓和演習等。

六月初至今，中國南方洪災造成的損失慘重，網絡不斷有關於中共領導人習近平為何在大水泛濫之際，不去災區探視災情、訪問災民的質疑聲，作為對照，網上四傳前中共領導人江澤民、胡錦濤，溫家寶出現在災區第一線慰問並且親自指揮抗災的視頻和大量照片。

新華社17日報道習近平早在兩個月前就已要求各地高度重視今年長江中下游的汛情後，有人將此與去年底湖北爆發新冠疫情後中國最高領導人遲遲不做出反應一事拿來對照，新冠疫情後來擴大至全國，形勢十分嚴峻，民怨四起，責怪當局隱瞞疫情，行動遲緩。

習近平則在二月三日政治局常委會表示，他早在一月七日就對防止疫情蔓延做了部署，在2月23日縣級以上17萬人參加的視頻大會上，習近平再次強調他早於1月7日就做了防疫部署，但他的說法招來許多懷疑，一則既然那麼早就做出指示，為什麼下面遲遲不動，官媒沒有任何報道？二則習近平指示的具體內容是什麼，一點也不清楚。

這次南方大洪水，災情嚴重，防汛形勢嚴重，外界都把它與1998年長江水災的情形拿來做比。1998年，長江大洪水爆發後，時為中共總書記的江澤民冒着大雨，出現在防洪第一線，鼓勵軍民聯合抗災，但是，今年這麼大的洪水，中央領導人的動靜和決策格外受到關注。習近平未像其前任江澤民、胡錦濤到洪災前線視察引起許多質疑。

中國南方暴雨六月二日起接連不斷，在二十七省市形成巨大洪災，位於三峽大壩上游的重慶和中下游的武漢，洪澇情形嚴重，官媒開始的報道被指只強調“正能量”，對嚴重的災情一筆帶過，直到七月七日-八日，才有國務院總理李克強到貴州視察災情，習近平至今按兵不動。

其實，根據官媒報道，6月28日，習近平對南方水災首次作出指示，表示一些地區“汛情嚴峻”；7月12日，再次表示“防汛形勢十分嚴峻”，為什麼現在在政治局常委會議上還要強調習近平早於五月份就已部署防汛救災？為什麼直到現在，前任江澤民當年救災現場喊話的照片還在飛轉？

目前，根據長江水利委員會通報，鄱陽湖、洞庭湖及湖北、江西境內的長江主流水位稍有下降，但仍明顯高出警戒水位，而下游的安徽正面臨長江、淮河兩大河川水位同步上漲，南北夾擊的嚴峻局面。另外，中國水利部17日通告，長江今年第二號洪水已在上游形成，截至當地時間上午十時，三峽水庫入庫流量漲至每秒五萬立方米，預計17日晚八時最大入庫流量可達每秒五萬五千立方米。

中國水利部還通告，太湖已達最高防洪水位，要求流域內江蘇、浙江、上海等省市水利部門嚴格執行“太湖超標洪水應急調度方案”，全力排除太湖洪水。