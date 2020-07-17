華春瑩；中國從來無意挑戰或者取代美國，無意與美國全面對抗

中國外交部發言人華春瑩在7月17日出席例行記者會時，對美國司法部長巴爾涉華講話的系列問題加以回應。發言中，華春瑩聲稱，中國從來無意挑戰或者取代美國，無意與美國全面對抗。

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巴爾16日在位於密西根州的傑拉德·福特總統博物館發表講話時指出，在美中幾十年來形成了盤根錯節的經貿關係後，美國人需要重新評估與共產黨統治下的中國的關係。他續稱，“中共在中國政府和社會的方方面面發起了一場精心策畫的運動，利用我們機構的開放性來摧毀它們。”在討論包括科技、醫藥和娛樂業在內的行業時，他描述了中國政府如何“進行經濟閃電戰”，目的是主導全球經濟，取代美國成為世界頭號超級大國。巴爾提出，“為確保我們的子孫後代擁有一個自由繁榮的世界，自由世界需要全社會團結起來——公共和私營部門保持分離，但要共同抵禦中共的控制，贏得這場全球經濟制高點的競賽。”據悉，他的講話是美國特朗普政府高級官員發表的四次關於中國的講話之一。此前，美國國安顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）在6月24日發表的對華政策講話時提出，“美國針對中華人民共和國的被動和天真的時代已經過去”，“美國在特朗普總統的領導下終於意識到中共行動的威脅以及他們對我們生活方式構成的威脅”。

在周五北京的記者會上，法新社記者提問稱，美國司法部長巴爾稱，中國正發起經濟閃電戰，以佔領全球經濟的戰略制高點，試圖超越美國成為超級大國，這是一場咄咄逼人的運動。他警告稱中國會利用全球化來傳播其政治意識形態。中方對此有何回應？對此，華春瑩回答指，“很多人關注當前中美關係，擔心中美關係惡化。有中國學者表示，美方正在為中美關係惡化踩油門，而中方在努力踩剎車。”她談到，“的確，美方一些人出於意識形態偏見，不遺餘力把中國渲染成對手甚至敵人，變本加厲地抹黑攻擊中國，不擇手段地圍追堵截中國，把正常人文交流政治化，把經貿科技合作武器化，把‘攻擊中國’作為解決自己國內政治問題的‘萬能藥’。這些人為了一己政治私利，不惜綁架美國國內民意、不惜綁架中美關係、不惜綁架國際秩序，甚至到了喪失理智、走火入魔的地步。這種飲鴆止渴的短視行為，正在對美國自身和世界造成嚴重傷害。”

華春瑩稱，“美國作為世界上擁有最發達、最先進醫療技術和資源的國家，已經成為世界上疫情最嚴重、感染和死亡人數都最多的國家。近日美國4名前疾控中心主任共同發聲，指出美政府正在將科學問題前所未有地高度政治化。就連美國頂級疾控專家福奇也遭到甩鍋攻擊。正如大家所看到的，華盛頓正在上演現實版《紙牌屋》，代價是人民的生命，社會的分裂。這是美國人民的不幸。”她續指，“中國從來無意挑戰或者取代美國，無意與美國全面對抗。我們最關心的是提高本國人民的福祉，最重視的是實現中華民族的復興，最期待的是世界的和平穩定。燕雀安知鴻鵠之志。那些聲稱中國想超越美國成為超級大國、聲稱中國試圖推翻現有規則體系的人，顯然是以己度人，是對中國戰略意圖的嚴重誤判和誤讀。”

華春瑩還談到，“中國對美政策沒有變化，我們願意本着善意和誠意發展中美關係。中美關係穩定發展不僅符合中美兩國和兩國人民根本利益，也是維護世界和平、穩定與發展的需要，同時這也是中美作為世界第一大和第二大經濟體以及安理會常任理事國應有的大國責任和擔當。”她說，“當然，中美關係保持穩定發展需要中美雙方相向而行，需要雙方各自尊重彼此核心利益和重大關切，需要各自尊重國際法和國際規則，需要開展平等的對話協商。中國作為一個獨立自主的國家，我們有權利維護自身的主權、安全、發展利益，有權利保衛中國人民艱苦奮鬥獲得的勞動成果，有權利拒絕任何針對中國的霸凌和不公，有權利反擊美方對中國的惡意誹謗和抹黑攻擊。”

華春瑩並援引中國外長王毅的話說，“王毅國務委員前不久在中美智庫媒體論壇致辭中，就推動中美關係走出當前困境、重回正軌提出了三點建議，包括激活和開放所有對話渠道、梳理和商定交往的清單、聚焦和展開抗疫合作。我們希望美方能夠回歸理性，能夠構建更為客觀冷靜的對華認知，制定更為理性務實的對華政策，像個負責任的大國一樣行事，對得起本國人民，也經得起歷史的評判。”她表示，“對於連日來美方在涉華問題上的種種污衊攻擊，我想起蘇軾的一句詞：莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行”。